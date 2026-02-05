"화성 예술인의 '집'은 어디에 있는가?"

AD

큰사진보기 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

양평군립미술관에서 <전쟁과 평화_삶의 서사> 전시가 열리고 있다(2025.12.05.~2026.02.22.) 경기문화재단이 기획한 이 전시는 경기도 기회소득 예술인페스티벌과 함께하는 양평미술관 개관 14주년 기념전이다.필자는 경기도 전역에서 활동하는 역량 있는 작가들과 함께 <소금>이라는 설치작품으로 전시에 참여하고 있다. 전시 진행과 전시 연계 세미나와 같은 활동에도 참여하면서, 양평지역 시민들이 일상 안에서 수준 높은 예술을 쉽게 접하는 모습에 부러움과 동시에 내가 살고 있는 화성시의 현황을 다시 생각해 보게 되었다.화성은 특례시로 승격되고 4개의 지역구가 생기는 등 역동적인 도시로 매일 변화하고 있다. 외형의 성장은 눈부시지만, 아직 그 내면을 채울 '문화적 근육'은 많이 부족하다고 생각한다.현재 화성시는 시립미술관 건립을 추진 중이다. 조만간 화성시민들도 우리 도시에서 열리는 좋은 전시를 누릴 수 있을 것이다. 하지만 미술관이라는 그릇만큼 그 안을 채울 콘텐츠, 즉 '지역의 예술가들이 머물며 창작할 수 있는 토양'을 키우는 일도 중요하다.올해 화성시 예술지원 사업에 '레지던시 트랙'이 신설되었다는 소식은 무척 반가웠다. 하지만 내용을 들여다보니 반가움은 이내 아쉬움으로 변했다. 레지던시 위치가 화성이 아닌 양주의 '장흥아뜰리에'였기 때문이다. 장흥아뜰리에는 가나아트센터가 운영하는 국내 최고 수준의 창작 공간임에는 틀림없다. 가뭄에 단비같이 예술인들에게 이런 기회가 생긴 것은 무척 고무적인 일이다. 그러나 여러 제한조건과 물리적 거리는 대다수의 화성 예술인들에게 높은 벽이 된다.인근의 수원, 오산, 평택만 보더라도 이미 여러 해 전부터 레지던시 프로그램을 운영하며 지역 예술가들을 포용하고 있다. 화성시 안에도 활용 가능한 공공 유휴공간, 폐교, 교내 유휴 교실이나 빈집 등 대안적 예술 공간으로 탈바꿈할 수 있는 자원이 산재해 있다.충분히 활용 가능한 유휴 공간들이 존재함에도 불구하고, 우리 시의 예술인들이 레지던시 지원을 받기 위해 타 도시로 떠나야 하거나, 자격 제한에 걸려 기회조차 얻지 못하는 현실은 우리시의 핵심 가치인 '길이 열리는 화성시'와는 다소 거리가 있어 보인다.예술인 레지던시는 단순히 작가에게 방 한 칸을 내어주는 것이 아니다. 여러 분야의 예술가들이 지역에 머물며 그 땅의 이야기를 작품으로 승화시키고, 시민들과 긴밀하게 호흡하며 예술적 시너지를 만들어내는 '문화 거점'이다. 우리 예술가들이 화성의 정체성을 고민하고, 그 결과물들이 지역의 곳곳을 채워 나갈 때 비로소 화성만의 독창적인 문화예술 생태계가 완성될 것이다.특례시 화성의 위상은 빌딩의 높이보다 그 안에 피어나는 문화의 깊이로 채워야 더욱 단단해질 것이다. 시립미술관 건립과 발맞추어, 화성시 곳곳의 유휴 공간이 예술가들의 숨결로 채워지는 '화성형 레지던시'로 거듭나기를 고대한다.우리 작가들이 타지가 아닌 '우리 도시'에서 마음껏 꿈꾸고 창작할 수 있는 날이 오기를, 그래서 화성시민들이 일상에서 그 예술적 결실을 함께 누릴 수 있기를 간절히 바란다.