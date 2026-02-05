김태흠 "특별법안, 광주·전남이 100이라면 우리는 50도 안 돼"

큰사진보기 ▲김태흠 지사는 지난 4일, 단국대 천안캠퍼스에서 열린 대전·충남 행정통합 타운홀 미팅에서 특별법안이 광주·전남 등 타 지역과의 형평성 문제가 있다고 지적했다. ⓒ 충남도 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 홍주포커스에도 실립니다.

더불어민주당이 지난 1월 30일, 국회에 제출한 '충남대전통합특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 조성을 위한 특별법안' 내용이 광주전남 등과 형평성에 어긋난다는 지적이 나왔다.김태흠 충남지사는 지난 4일, 단국대 천안캠퍼스에서 열린 대전·충남 행정통합 타운홀 미팅에서 특별법안이 광주·전남 등 타 지역과의 형평성 문제가 있다고 지적했다.김 지사는 "대전과 충남은 1년 반 동안 전문가의 의견을 듣고, 절차를 밟아 법안을 제출했고, 이재명 대통령이 천안에서 타운홀 미팅을 할 때 대전·충남이 모범적으로 먼저 가보자 하면서 급물살을 타고 있다"며 "그러나 전남·광주 법안과 대전·충남 법안 내용을 보니 차이가 너무 많이 난다. 광주·전남이 100이라면 우리는 50도 안 된다"라고 지적했다.실제로 '충남대전특별시 설치 및 경제과학국방중심도시 특별법안'은 317개 조문을 담고 있지만 '전남광주통합특별시 설치 특별법안'은 387개의 조문을 담고 있다.김 지사는 "광주·전남, 대구·경북, 부산·경남 등 각 통합시의 기준은 동일해야 한다"며 "특례 조항이 들어간다면 다섯 개면 다섯 개, 세 개면 세 개 똑같이 넣어줘야 한다"고 말했다.그러면서 통합 과정 속에서 "지방분권·지방자치 실현, 이를 통한 충청민의 삶의 질을 높이고, 대전·충남의 발전 동력을 삼을 수 있는 법안 반영을 위해 강력히 요구하고, 우리의 안을 관철시킬 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.통합 대전·충남의 명칭과 관련해서도 김 지사는 "충남대전통합특별시 그대로 놔두면 되지, 약칭으로 대전특별시를 법안에 담고 있다"며 "인구가 대전보다 많은 상황, 대전이 과거 충남의 한 도시였던 상황, 충남의 역사성이나 정체성 등에서 도지사로서 받아들일 수 없다"고 밝혔다.이 같은 형평성 문제는 홍성군의회에서도 제기됐다. 지난 4일, 권영식 군의원은 제318회 임시회 기획감사담당관 군정업무보고에 앞서 형평성 문제를 제기하며 박성철 부군수를 대상으로 충남대전행정통합과 관련한 문제에 군에서 적극 나설 것을 요구했다.권 의원은 "충남대전과 광주전남 특별법안을 비교해봤을 때 상당히 차이나는 부분이 많다. 특별시장 임명동의안을 보면 광주전남에는 포함되어 있는데 충남대전은 포함이 안 되어 있다"며 "사회보장 제도 신설협의하는 것에 대해 광주전남은 생략 가능토록 되어 있지만 충남대전은 간소화 요청되어 있다. 행정기관을 특별시에 이관하는 것에 대해서도 재량으로 되어 있다"고 지적했다.또한, 권 의원은 "본청을 어디에 둘 것인가에 대해 명시가 되어 있지 않다. 다른 것은 차지하더라도 충남혁신도시로 지정된 내포신도시에 특별시 본청이 설치되어야 한다. 충남도청 소재지 홍성군에서 역할이 부족하다"며 "국회에서 법안이 만들어지고 있는데 만들어진 다음에 손을 쓸 수가 없다. 군에서 관철이 되든 안되는 지금부터 목소리를 크게 내야 한다"고 지적했다.충남대전 특별법안은 기존의 청사를 '활용할 수 있다'는 식으로 임의 규정되어 있지만 전남·광주안은 전남 동부, 무안, 광주 청사를 '균형 있게 운영한다'고 명시되어 있다.박성철 부군수는 "인구적인 면과 산업경제적인 면에서 제1청사는 내포신도시에 있는 현재 충남도청이 되어야 한다는 것이 군의 입장이다"라며 "하지만 현 시점에서 군에서 적극적으로 해야 된다는 것과 별개로 대전충남과 광주전남 특별법안이 다른 부분에 대해서는 국회 심의과정에서 결정되어야 하는 부분이다. 또한, 제1청사와 관련해서는 군과 함께 당연히 군민 전체가 나서서 힘을 실어줘야 한다"는 답변이다.반면, 충남대전통합과 관련해 명칭과 청사위치 등도 중요하지만 통합을 통해 얻게 되는 큰그림을 바라봐야 한다는 주장도 제기됐다.더불어민주당 최선경 군의원은 "결혼도 하기 전에 싸우다가 결국 파혼이 되면 그보다 못한 일이 없다. 법안을 들여다보니 충남도청 소재지 홍성군에는 내포혁신도시를 중심으로 여러 발전 방향이 포함된 조항들이 있다"며 "187조 지역농산물 공급 특례, 246조 국립공주의과대학 설치, 302조 공공기관 이전 우대 등을 비롯해 농지산단 특례, 재정권 확대, 신산업 육성 지원 등 내포신도시가 성장할 수 있는 여러 제도적 기회가 담겨있다"고 설명했다.이어 "통합시의 명칭이나 청사 위치도 중요하지만 큰 틀에서 통합을 전제로 홍성군에 이익이 되도록 미리 대비해야 한다. 통합 찬반 문제를 떠나 위기를 기회로 함께 머리를 맞대야 한다"고 당부했다.한편, 김태흠 충남지사는 대통령이 직접 나서야 한다며 "빠른 시일 내 이재명 대통령과 만나 행정통합 방향에 대해 이야기를 나누고 싶다"며 면담을 요청했다.