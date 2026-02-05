'서울~거제 2시간대' 남부내륙철도, 6일 드디어 착공

큰사진보기 ▲남부내륙철도 착공식. ⓒ 국가철도공단 관련사진보기

서울~거제를 2시간대 왕래할 수 있는 남부내륙철도 건설이 시작된다.김천~합천~진주~고성~거제를 잇는 남부내륙철도가 6일 경남 거제에서 착공식을 갖고 본격적인 공사에 들어간다.국토교통부, 국가철도공단은 이날 오전 거제시 일원에서 "남부내륙철도 착공식을 연다"고 밝혔다. 국토부‧공단은 초청장을 통해 "지역 상생과 국토균형 발전의 새로운 출발을 함께 기념하고자 착공식을 마련했다"라고 밝혔다.착공식은 경북 김천이 아닌 경남 거제로 결정되어 관련 기관들이 그동안 준비를 해왔다.남부내륙철도는 경북 김천시 삼락동에서 출발해 경남 거제시 사등면 성내리까지 이어지는 총연장 177.9km 규모의 단선 전철로 오는 2031년 완공을 목표로 추진 중인 국가 철도망 핵심 사업이다.남부내륙철도는 오래전부터 거론되어 왔으나 이번에 착공하게 되었다.국토교통부는 2022년 1월 기본계획을 고시한 이후 같은 해 6월부터 전체 구간을 10개 공구로 나눠 기본·실시설계를 추진해 왔고, 1~9공구는 이달 실시설계 승인·고시를 마쳤으며 마지막 10공구인 거제 구간은 기본설계 기술제안(실시설계·시공) 방식으로 입찰을 진행하고 있다. 전체 사업비는 총 3506억 원 규모다.