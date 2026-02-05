공무원 노조 "안동시청 간부 '당원모집' 의혹, 진상밝혀야"

큰사진보기 ▲기자회견공무원 노동자들이 4일 오후 대구시 국민의힘 경북도당 앞에서 기자회견을 열었다. ⓒ 공무원연맹 관련사진보기

경북 안동시 간부공무원 '당원 모집 연루 의혹'에 대해 공무원연맹과 안동시 공무원 노동자들이 나서 철저한 진상규명을 4일 촉구했다.한국노총 공무원노동조합연맹(공무원연맹, 위원장 신동근)과 안동시노동조합(위원장 유철환)은 4일 오후 2시30분부터 대구시 국민의힘 경북도당 앞에서 기자회견을 열어 안동시 간부공무원 당원모집 관여 의혹에 대한 진상규명과 2차 피해 방지를 촉구했다.기자회견에서 발언을 한 신동근 공무원노동조합연맹 위원장은 "공무원에게는 정치적 중립을 요구하면서, 선거가 다가오면 동원이 가능한 자원처럼 취급하는 모순을 더는 넘길 수 없다"라며 "공직은 정치의 하청이 아니라 시민 모두의 것"이라고 강조했다.또한 "지방 공무원의 정치적 중립을 지키고 보호하는 것이, 지역 정치의 최소한의 도리이며 책임임"을 밝혔다.유철환 안동시공무원노조 위원장은 ▲경북경찰청에 지시·요청·압박 및 인사 연계 의혹을 포함한 전면 수사 ▲안동시의 수사 협조와 공직기강 점검 및 재발 방지 대책의 즉각 시행 ▲안동시장의 시정 최고 책임자로서의 공식 입장 표명 ▲정당에 대해 공직자를 정치적 도구로 활용하지 말고 당원모집 과정에서의 공직자 관여를 차단할 것 등을 촉구했다.김영진 대구공무원노조 위원장은 "안동시청 공무원의 아픔을 공감하며 공무원의 정치적 중립 보장을 위해 끝까지 함께 하겠다"고 말했다.이날 공무원노동조합연맹은 기자회견문을 통해 "이번 기자회견은 특정 개인이나 조직을 겨냥한 것이 아니라, 공직이 다시는 정치에 동원되지 않도록 하기 위한 최소한의 요구"라며 "향후 수사 진행과 관계기관의 대응을 지켜보며 공직자의 정치적 중립과 공직 윤리가 회복될 수 있도록 필요한 대응을 이어가겠다"라고 밝혔다.기자회견을 마치고 참가 대표자들은 국민의힘 경북도당을 방문해 공무원연맹 입장문을 전달했다.이날 서울, 경기, 강원, 전남 등 전국에서 온 공무원 노동자들이 연대해 공직사회 정치적 중립 수호와 공무원을 당리당략의 수단으로 삼는 정치권을 향한 경고하기도 했다.서울시교육청·창원특례시청·전북특별자치도청·서울시청·구로구청·가평군청·동두천시청·용인특례시청·강원특별자치도청·인제군청·대구시청·경북도청·울산광역시청·경상남도청·전주시청·전남도청·목포시청 등 공무원연맹과, 전국시선제노조·전국우체국노조 등이 연대해 기자회견을 했다.한편 안동시선거관리위원회는 지난 1월 9일, 안동시청 소속 간부공무원들이 특정 정당 입당원서를 수집·전달해 당원모집에 관여한 혐의로 경북경찰청에 고발했다. 이에 대해 안동시공무원노조는 성명 발표, 1인 시위 등 진상규명과 재발 방지를 지속적으로 요구해 왔다. 하지만 안동시 및 안동시장의 공식 입장은 아직까지 나오지 않은 상태이다.