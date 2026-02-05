16세 선거권 제안을 환영한다

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 4일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 교섭단체 대표연설을 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

국민의힘 장동혁 대표가 이번 지방선거부터 선거 연령을 만 16세로 낮추자고 제안했다. 대한민국 청소년들의 판단력이 성인에 결코 뒤떨어지지 않는다는 이유다. 지당한 말씀이다. 하지만 이 당연한 상식을 수용하기까지 참으로 오랜 시간이 걸렸다. 그동안 교육 시민사회가 아이들의 삶에 직결된 교육감 선거부터라도 선거권을 낮추자고 외칠 때 보수 진영이 보여준 태도는 어떠했나. 학교의 정치화니 교실의 아수라장이니 하는 낡은 논리로 아이들의 시민권을 가로막았던 장본인들이 아니었나. 이제라도 청소년의 사회적 판단력을 인정한 것은 반갑지만 그 진정성을 의심받지 않으려면 과거의 반대에 대한 통찰과 자기 고백이 우선되어야 한다.이미 2021년 강민정 전 의원과 최근 조국혁신당 강경숙 의원 등 야권에서는 교육감 선거권 연령을 16세로 낮추는 법안을 수차례 발의해 왔다. 16세 이상이면 정당에 가입해 정치활동을 할 수 있는데 정작 자신들의 삶을 결정하는 교육 수장을 뽑는 데는 투표권이 없는 이 기막힌 모순을 해결해야 한다는 요구였다. 장 대표의 이번 발언이 국면 전환용 카드나 표 계산을 곁들인 정치적 수사가 아니길 바란다. 16세 이상이면 당원이 될 수 있는 현실에서 투표권만 막아두는 것은 명백한 논리적 결함이다. 청소년을 미성숙한 존재로 규정하며 통제하려 했던 구시대적 발상에서 벗어나 그들을 온전한 사회 구성원으로 대우하겠다는 선언이 되어야 한다.이미 영국과 오스트리아 등 많은 나라들은 16세 선거권을 도입하거나 적극적으로 추진하며 청소년을 사회적 주체로 인정하고 있다. 이는 세계적인 흐름이며 우리 교육이 나아가야 할 당연한 방향이다. 입시와 진로 그리고 기후위기 같은 일상의 과제들이 모두 정치적 결정에 달려 있다면 그 당사자인 청소년들이 투표함 앞으로 나아가는 것은 순리다. 혐오라는 벨트를 매고 각자도생의 정글로 내몰리는 아이들에게 필요한 것은 통제가 아니라 스스로의 삶을 바꿀 수 있다는 정치적 효능감이다. 청소년을 금지와 두려움의 대상으로 볼 것이 아니라 스스로의 삶을 대변할 힘을 가진 주체로 대우해야 한다.이제 공은 국회로 넘어갔다. 정치권이 유불리에 따라 말을 바꾸며 시간을 끄는 동안 아이들의 참정권은 늘 뒷전으로 밀려나 있었다. 장 대표가 직접 정치개혁특별위원회 논의를 제안한 만큼 이번에는 말이 아닌 법안으로 그 결기를 증명해야 한다. 만약 이번에도 말만 앞세우고 슬그머니 논의를 접는다면 그것은 청소년과 국민을 기만하는 행위다.40년 교육운동의 현장에서 지켜본 아이들은 이미 충분히 준비되어 있다. 가장 민주적인 교육은 아이들에게 자신을 대변할 힘을 주는 것에서 시작된다는 사실을 명심하라.