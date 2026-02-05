'명절 선물' 법정공방 본격화... 백성현 논산시장 "지시·공모 전혀 없었다"

큰사진보기 ▲지역 선거구민에게 명절 선물을 제공한 혐의로 기소된 백성현 논산시장 ⓒ 최창열 관련사진보기

지역 선거구민에게 명절 선물을 제공한 혐의로 기소된 백성현 논산시장의 첫 공판이 열리며 향후 법정 공방이 본격화됐다. 백 시장은 검찰의 공직선거법 위반 주장에 대해 "지시도, 공모도 없었다"며 혐의를 전면 부인했다.대전지법 논산지원 형사합의2부(안민영 재판장) 심리로 4일 열린 첫 공판에서 검찰은 "백 시장이 2023년 10월부터 2024년 9월까지 설·추석 명절을 전후해 40여 명에게 약 130만 원 상당의 선물을 제공한 것은 선거법상 기부행위"라며 충남선거관리위원회 고발 내용과 증거 제출 계획을 밝혔다.이에 대해 변호인단은 "명절 선물 발송은 직무상 관례적 행위였고, 시장의 지시나 공모는 없었다"며 "오히려 선거법에 저촉되지 않도록 주의를 당부한 정황이 있다. 사회상규에도 반하지 않는다"고 반박했다.재판 직후 백 시장은 취재진과 만나 "문제 된 선물 제공은 선거와 무관하고, 직접 관여한 사실이 없다"고 재차 강조했다.그는 "선물 발송은 공무원들이 관례적으로 진행해 온 사안"이라며 "대상자 상당수는 고향사랑기부제를 통해 논산에 도움을 준 분들로, 논산 시민은 2명에 불과했다. 기소 전까지 명단에 누가 있는지도 몰랐다"고 설명했다.또 "결제, 물품 선정, 특정인 지목 등은 어디에도 증거가 없다"며 "관심을 두지 않았고 하지도 않았다"고 선을 그었다.이번 재판의 핵심 쟁점은 시장 책임의 범위다. 백 시장은 "불법성이나 고의성이 없었다"는 전제 아래, 총괄 책임자로서의 관리책임과 개별 행위의 고의성을 구분해야 한다는 입장이다.그는 "직원들이 고의 없이 한 실수까지도 시장이 책임져야 한다면, 그 책임을 지겠다"면서도 "직원 진술 어디에도 시장이 지시하거나 관여했다는 내용은 없다"고 말했다. 실제로 직원들은 고의성이 없다는 취지의 진술을 한 것으로 전해졌다.백 시장은 평소 행정 원칙에 대해서도 언급했다. 그는 "수의계약에서도 특정인을 지목하거나 특혜를 준 적이 없다. 원칙만 제시한다"며 "논산 사람을 우선하되 기술·자본이 부족하면 컨소시엄을 하라고 할 뿐, 측근이라는 이유로 유불리를 주지 않는다"고 강조했다.정치적 의도성 논란에 대해 백 시장은 강하게 부인했다. 그는 "논산의 미래 먹거리와 시민의 행복에만 초점을 두고 있다"며 "다음 선거를 의식해 선물을 줘 민심을 얻겠다는 생각을 한 번도 해본 적 없다. 이것이 나의 정치 철학"이라고 말했다.백 시장은 2023~2024년 설·추석 명절을 전후해 선거구민 110명에게 명절 선물을 우편 발송한 혐의로 기소됐다. 해당 선물에 시장 명함이 동봉됐다는 점도 쟁점이다.다음 공판은 3월 9일 오전 10시로 예정돼 있으며, 향후 증거 제출과 증인신문을 통해 지시·공모 여부, 고의성, 관리책임의 범위를 둘러싼 치열한 공방이 이어질 전망이다.