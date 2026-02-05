강정 평화운동은 국제연대를 통해 든든해진다

"우리는 당신들이 있어 든든하다."

큰사진보기 ▲제주해군기지 옛 공사장 정문에 있는 문정현 신부님의 서각 작품 ⓒ 이베드로, 최성희 관련사진보기

큰사진보기 ▲2016년 2월 26일 범섬 앞바다에서 카약을 타는 두 사람 ⓒ 바람말 관련사진보기

큰사진보기 ▲최초 ‘Women Cross DMZ’ 회원들이 강정을 찾은 시기로부터 10년 후인 2025년 5월, 새로운 회원들이 다시 강정을 찾았다. ⓒ 그레이스 관련사진보기

큰사진보기 ▲대만 지룽에서 열린 ‘2025 평화의 바다를 위한 섬들의 연대 평화캠프' ⓒ 카레 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 제주의소리, 참여연대 블로그에도 실립니다. 이 글은 카레 (성프란치스코평화센터, 강정국제팀, 평화의바다를위한섬들의연대 제주위원회 활동가)가 작성했습니다.

문정현 신부님이 서각으로 새긴 이 글은 지금도 매일 미사가 열리는 천막 맞은편, 제주해군기지 옛 공사장 정문 앞에 남아 있습니다. 실제로 같은 문구가 한국어로, 영어로, 중국어로 새겨진 세 개의 서각이 있는데, 이는 제주해군기지 반대 운동에 참여하다 강제퇴거를 당하거나 출국 명령, 체포, 입국 거부된 국제 평화 활동가들을 기리기 위한 것입니다. 강정에 오기 전부터 저는 강정마을 평화운동에 대해 들었습니다. 마을을 찾아온 국제 활동가들은 목격하고 배우고 경험한 것들에 감동받아 강정의 메시지를 전 세계에 전파했습니다.2016년 2월 26일, 제주해군기지 준공식이 열린 날, 저는 분쟁 지역에서 평화 구축을 목적으로 활동하는 기독교 공동체인 '개척자들'의 일원으로 강정마을로 막 이사한 참이었습니다. 기지 준공식에 반대하는 사람들은 주로 옛 기지 공사장 정문과 완공된 기지 정문에 모여 있었지만, 저는 소규모 그룹에 합류해 해상에서 반대 목소리를 내기로 했습니다.당시 미국 가톨릭 일꾼 운동 회원 몇 명이 강정을 방문 중이었는데, 그중 한 명도 카약 시위에 동참했습니다. 우리는 기지 해상 출입구로 재빨리 노를 저어 갔고, 거대한 콘크리트 벽을 향해 외치려 했습니다. 해경이 우리를 기지에서 몰아내자, 우리가 탄 카약들은 기지를 훨씬 지나쳐 빠르게 표류했습니다. 거세지는 바람과 파도로 강정항으로 돌아가기 어렵다는 사실을 깨달았습니다. 우리가 힘들게 노를 저을 때, 갑자기 한 무리의 돌고래가 우리를 지나쳐 갔습니다.이후 강정마을 앞바다에서 다시는 돌고래를 보지 못했습니다. 해군기지 건설로 인해 강정 구럼비 해안에 남방큰돌고래를 불러 모았던 풍요로운 해양 서식지가 파괴되었습니다. 수많은 국내외 방문객들이 구럼비 바위에서의 경험에 감동받았다는 이야기를 나눴습니다. 저는 구럼비를 보러 너무 늦게 왔지만, 기지 준공식 날 바다 위에서 돌고래들을 만났습니다.돌고래들은 강한 바람 속에서도 견디고 강정항으로 돌아올 수 있도록 짜릿함을 주었고, 그 경험은 거대한 폭력의 구조 앞에서도 생명과 평화를 위해 싸울 가치가 있다는 믿음을 갖게 한 수많은 경험 중 하나였습니다. 10년이 지난 지금도 강정마을에서 맺어지는 인간과 자연의 연결, 다양한 사회운동 간의 연대, 특히 국제연대를 구축하는 과정에서 저는 여전히 영감을 받고 있습니다.강정마을에서 국제연대하는 활동에 참여하면서 저는 국제 활동가들에 관한 수많은 이야기를 들었습니다. 그중에는 철조망을 자르는 행동으로 '앤지 커터'라는 별명을 얻고 비폭력 직접 행동으로 100회 이상 체포된 앤지 젤터의 이야기, 유명 영화감독 올리버 스톤과 함께 바위 절벽을 내려간 이야기, 2014년 첫 '평화의 바다를 위한 섬들의 연대 캠프'에서 참가자들이 동아시아 및 그 너머의 크고 작은 섬 들에서 겪은 공통된 경험을 나누던 이야기 등이 있었습니다.2015년 강정마을을 방문했을 때 만난 '위민 크로스 DMZ' (Women Cross DMZ) 회원들은 북한을 거쳐 남한으로 DMZ를 건너 한국 전쟁 종식을 촉구하며 평화 구축에서 여성의 핵심적 역할을 보여주었고, '평화재향군인회' (Veterans for Peace) 회원들은 미군으로 한국 전쟁 등 여러 전쟁에 참전했으나 그 이후 미국 군사주의에 반대하는 행동을 이어오고 있습니다.강정 평화운동에 대한 국제연대는 한국계 미국인들이 조상의 고향인 한국의 역사와 현안을 이해하고자 하는 열망 위에, 그리고 군대가 국경을 넘어 심지어 우주까지 영향력을 확장할 때, 평화운동 역시 세계적이어야 한다는 국제 네트워크의 인식 위에 구축되었습니다.국제연대는 빼앗긴 땅에 군사기지가 건설되어 공동체와 생태계가 파괴되는 공통된 위협 속에서, 생명을 지키고 군사화에 반대하는 대안을 제시하며 창의적으로 저항하는 사람들을 연결하는 인식, 즉 공동 투쟁과 저항의 중요성을 깨닫는 인식 위에 세워졌습니다. 저처럼 전쟁을 겪은 난민들과 함께 일한 배경을 가진 이들도 여기서 만났는데, 우리는 미래의 전쟁을 막지 않으면 과거 전쟁에 대한 해결책이 있을 수 없다는 것을 깨달았습니다. 사회복지에서 일하는 분들은 정부가 소위 국방 예산에 막대한 자금을 쏟아붓는 동안 기본적인 복지 지원이 축소되는 현실을 목격했습니다.제주해군기지 건설 10년이 지난 지금, 제주의 군사화와 해군 활동은 계속 확대되고 있지만, 평화운동 역시 성장하며 제주와 한국, 전 세계에서 생명과 평화를 위한 다양한 투쟁들과 상호 연결되고 있습니다. 대안학교 학생들, 환경 동아리, 대학 학습 여행 프로그램 참가자들이 강정을 찾아 군사화의 문제를 배우고 자신들의 미래 비전을 나눕니다. 종교 단체들은 강정에서의 평화 기도를 필수 일정으로 삼습니다. 다양한 분야의 연구자들이 기지가 초래한 문제 뿐만 아니라 저항 방식까지 연구하기 위해 강정을 찾습니다.우리는 방문하는 많은 국제 활동가들과 차를 마시는 시간을 가집니다. 공통된 투쟁에 대해 공감하며 서로 용기를 얻고, 비폭력 직접 행동, 상호 지원, 정치적 옹호, 공동체 구축, 자기 돌봄 등 서로의 사례에서 배우고 고무됩니다. 지역적 한계를 넘는 만남은 단순한 이분법으로 나눌 수 없는 정치적 복잡성을 인정하고, 우리가 맞서는 폭력적 체제의 더 깊은 뿌리를 살펴보도록 돕습니다. 함께 나누는 식사와 아름다운 자연, 노래와 춤을 통해 다양한 배경의 사람들과 친구가 되는 것은 우리가 지키고자 하는 삶의 본질적 가치를 상기시켜 줍니다.때로는 국제연대가 크게 부각되기도 합니다. 2015년 국제평화국(IPB)이 강정마을에 그 해의 숀 맥브라이드 평화상을 수여한 것이 그 예입니다. 그러나 대개 국제연대의 힘은 오랜 세월 동안 이어져 온 작은 소통들과 연결 속에 있습니다. 예를 들어 이른 아침 IPB 공동 대표 코라 발데즈 파브로스와 줌 회의를 하고, 그가 강정을 방문할 때 아침 식사를 같이 하며 필리핀에서 미군 기지를 성공적으로 몰아낸 활동에 참여한 코라의 이야기를 듣고, 코라가 소개해 준 필리핀의 다른 활동가들을 환영하고, 매일 열리는 강정 인간띠잇기 문화제에서 코라가 공유한 음악을 트는 모습들로 나타납니다.강정 국제팀에서 함께 일하는 최성희 활동가의 선례를 바탕으로 국제연대 구축 방법을 배웠습니다. 국제 평화 운동가들을 초청하고 소식을 공유하며 관계를 형성하는 일을 해왔습니다. 지난 4월, 우리는 레이큰히스 평화 연대(Lakenheath Alliance for Peace)가 주최한 평화 캠프에 초대받았습니다. 우리는 앤지 젤터(Angie Zelter) 옆 텐트에서 야영했으며, 1980년대 영국 내 미군 기지에서 미 핵 순항 미사일 철수를 성공적으로 이끌어낸 그린햄 커먼 여성 평화 캠프(Greenham Common Women's Peace Camp)에 참여했던 많은 여성 활동가들과도 함께했습니다.2025년 평화 캠프에서는 여성, 남성, 논바이너리 활동가들이 레이컨히스 미 공군 기지 입구를 봉쇄했습니다. 당시 이 기지는 2008년 이후 영국에 배치될 첫 미국 핵무기 수령을 앞두고 있었습니다(핵무기는 2025년 후반에야 전달된 것으로 보입니다). 새로운 세대의 기후 활동가들과 팔레스타인 연대 활동가들이 기존 반핵 운동 세대와 합류했으며, 유럽 전역, 그리고 한국과 일본에서 온 활동가들도 참여했습니다. 이 경험은 2014년 강정에서 시작되어 제주, 오키나와, 대만에서 돌아가며 주최해 온 '평화의 바다 캠프'를 떠올리게 했습니다.지난 2025년 9월, 저는 대만 지룽에서 열린 제9회 평화의 바다 캠프에 참여했습니다. 캠프 참가자들은 지룽의 군사 요새와 외국으로부터의 침략 역사, 원주민과 이주민들의 경험을 배우는 동시에 오랜 시간 서로의 이야기를 나누고 경청하며 공동 성명을 함께 작성했습니다. 미군보다 중국군의 위협을 더 직접적으로 느끼는 대만 참가자들과 함께, 제주와 오키나와의 반기지 활동가들의 경험을 어떻게 공동 성명에 담을 수 있었을까요? 지난 몇 년간 함께 만나 관계를 형성하고 서로의 상황을 이해해 온 과정은 더 평화로운 세상을 꿈꾸는 공통의 가치를 표현할 수 있는 공통된 이해의 기반을 마련해 주었습니다.기륭에서 열린 '평화의 바다 캠프' 마지막 날, 참가자들은 연대 영상을 촬영했습니다. 이는 천개의 매들린(Thousand Madleens to Gaza) 구호 선단 일원으로 가자로 항해해 봉쇄를 깨고 이스라엘의 팔레스타인 대량 학살과 전쟁에 대한 국제적 공모를 저지하기 위해 대만 캠프 참가 계획을 취소한 해초를 지지하기 위한 것이었습니다.강정을 수 년간 방문하고 거주한 해초는 동중국해를 '공평해(平和海)'로 만들기 위한 캠페인에서 '요나스웨일' 호를 타고 항해를 시작 한 바 있습니다. 이 경험은 해초가 지중해에서도 평화를 위해 항해할 준비와 동기를 부여했습니다. 해초의 여정은 강정 평화운동의 토양에서 자라난 평화의 씨앗이 전 세계 평화 행동으로 퍼져나가는 최근의 가시적 사례입니다.이 글을 쓰는 지금, 저는 강정 성프란치스코평화센터에서 올해 함께 일하고 있는 두 명의 국제 자원봉사자와 오키나와로 향하고 있습니다. 강정마을에서 제주 역사와 평화운동을 배우러 오는 국제 연대자들을 맞이하는 것처럼, 우리는 오키나와의 친구들이 그들의 역사와 평화운동을 배우도록 도와주는 것에 감사드립니다. 국제연대가 강정 평화운동에 힘을 주듯이, 우리의 연대 또한 그들에게 힘이 될 것이라 믿습니다.