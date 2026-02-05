호주에 이민 와 처음 직관한 호주 오픈 경기

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲테니스 관람객을 즐겁게 하는 여러 행사가 마련되어 있다 ⓒ 이강진 관련사진보기

큰사진보기 ▲테니스장을 찾은 사람들의 여유로운 삶의 모습 ⓒ 이강진 관련사진보기

큰사진보기 ▲텔레비전에서만 보았던 무호바 선수가 바로 앞에서 경기하는 모습 ⓒ 이강진 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기가 끝난 후 우승 소감을 생중계하고 있다 ⓒ 이강진 관련사진보기

큰사진보기 ▲호주 오픈 경기 중 가장 오랜 시간(5시간 27분)을 코트에서 보낸 두 선수 ⓒ 이강진 관련사진보기

전두환 시대인 1980년대에 한국을 떠나 호주에 정착했다. 손꼽아 따져보니 호주에서 지낸 세월이 한국에서 지낸 세월보다 길다. 하지만 호주는 여전히 내게 낯설다. 특히 호주 사람들이 좋아하는 스포츠에는 매력을 느끼지 못한다. 호주에서 인기 있는 스포츠라면 럭비와 크리켓이라고 할 수 있을 것이다. 스포츠라는 개념과 동떨어진 경마 또한 호주 사람들이 즐기는 경기라 할 수 있다.호주에는 두 개의 대표적인 럭비 시합이 있다. 서부에 거주하는 원주민들은 호주식 축구(AFL)에 열광하고, 동부의 시드니 사람들은 럭비 리그(NRL)에 목숨을 건다. 서부 호주(Western Australia) 오지에서 원주민들과 함께 지낼 때는 원주민들 틈에 끼어 럭비 중계를 자주 보았다. 그 이후 시드니에서 가까운 시골에 살 때에도 럭비 경기를 볼 수밖에 없었다. 중요한 경기가 열릴 때면 동네가 떠들썩하기 때문이다. 하지만 럭비는 과격한 운동이다. 부상자가 자주 나오고 피 흘리는 선수의 모습도 보게 된다. 그 격렬함이 여전히 낯설다.호주 사람들이 즐겨보는 크리켓에도 관심이 끌리지 않는다. 야구처럼 공을 던지고 때리는 경기다. 하지만 야구에서 볼 수 있는 작전이라는 것은 보이지 않는다. 내가 모르기 때문일 수도 있겠지만, 매우 단순한 경기다. 이러한 경기를 최대 5일 동안 중계한다. 하지만 호주인들은 그 지루함을 즐긴다. 그들의 인내를 이해하기 어렵다. 따라서 스포츠 중계는 멀리하게 된다.하지만 매년 1월이 되면 스포츠를 보려고 텔레비전과 가까이하게 된다. 세계적인 테니스 대회(Australia Open)가 호주 멜버른에서 열리기 때문이다(2026년 1월 18일~2월 1일까지). 세계적인 선수들이 모두 참가하는 경기다. 테니스 경기도 보는 사람에 따라 지루하다고 할 수 있을 것이다. 그러나 심심풀이로 테니스를 오래 즐겼기 때문에 나에게는 친숙한 운동이다. 내가 지루하다고 생각하는 크리켓도 직접 경기를 해본 사람 처지에서는 흥미진진하다고 할 수 있겠다는 생각이 들기도 한다.멜버른에서 열리는 세계적인 대회에 앞서 호주 대도시에서는 테니스 대회를 개최한다. 내가 사는 곳에서 가까운 브리즈번에서도 경기가 열린다. 테니스 경기는 텔레비전으로 수없이 보았다. 하지만 유명한 선수들의 경기를 경기장에서 직접 관람한 적은 없다. 이번에는 경기장을 찾아가 보기로 했다.긴 줄 끝에 들어선 경기장은 그야말로 축제 분위기다. 키다리 퍼포먼스가 눈길을 사로잡는다. 대형 스크린 앞에는 브런치를 즐기며 여유를 만끽하는 사람들로 북적인다. 테니스 놀이터에서 뛰노는 아이들과 코를 찌르는 이색적인 음식 냄새는 이곳이 단순히 승패를 가리는 곳이 아닌, 삶의 활기를 나누는 공간임을 알 수 있다. 중계 화면으로는 결코 느낄 수 없던 생동감이 넘쳐난다.경기장에서 게임을 관람한다. 여자 복식이다. 여자라고 하지만 오가는 공의 속도가 엄청나다. 눈으로 따라잡기 힘들 정도다. 텔레비전에서 보던 것과는 확연히 다르다. 복식이 끝나고 단식 경기가 시작되었다. 그런데 눈에 많이 익은 얼굴이 보인다. 무호바(Muchova)라는 선수다. 몇 해 전 프랑스 오픈에서 결승까지 올랐으나 아쉽게 패해 준결승에 만족해야 했던 세계적인 선수다. 텔레비전에서 보았던 선수가 눈앞에서 뛰는 모습을 보니 야릇한 기분이 들기도 한다.드디어 세계 4대 메이저 대회의 하나인 호주오픈이 시작되었다. 소파에 앉아 본선 경기를 시청한다. 여자 세계 랭킹 1위 사발렌카와 우크라이나 선수의 경기도 지켜보았다. 우크라이나 선수는 기념사진 촬영과 경기 후의 악수를 단호히 거부하며 코트를 떠난다. 사발렌카 선수의 국적이 소련의 전쟁을 돕는 벨라루스(Belarus)이기 때문이다. 스포츠와 정치는 별개라고들 하지만, 코트 위에 투영된 전쟁의 현실은 마음을 무겁게 한다.이번 게임의 하이라이트는 남자 준결승이라고 생각한다. 세계 1위인 알카라스와 세계 랭킹 3위인 즈베레프는 5시간 30여 분에 걸쳐 승부를 겨루었다. 호주 오픈 역사상 가장 긴 경기라고 한다. 세계 2위 시너와 세계 4위인 노장 조코비치도 4시간 이상 테니스 코트를 누비며 승부를 겨루었다. 같은 날 열렸던 두 개의 경기를 관람하려면 10시간 이상 텔레비전 앞에 있어야 하는 긴 경기다. 두 경기 모두 결승전을 방불케 하였다. 결승전을 두 번 본 것 같은 하루였다.여자 경기는 리바키나 선수가 우승을 차지했다. 착하게 생긴 아시아 국적인 카자흐스탄 선수이기에 내심 응원했던 선수다. 남자 우승은 스페인 국적의 알카라스에게 돌아갔다. 세계적인 스타 조코비치를 따돌리고 들어 올린 우승컵이다. 알카라스는 22살, 조코비치는 38살로 나이 차이가 16살이나 된다. 나이 차이는 어쩔 수 없다는 생각이 떠오르는 경기였다.모든 경기가 끝났다. 우승자는 전통을 이어받아 멜버른 도시 한복판을 흐르는 야라 강(Yarra River)을 배경으로 트로피를 든다. 수많은 선수가 땀을 흘렸으나 우승자만이 남아 카메라 세례를 받고 있는 것이다. 냉혹한 스포츠 세계다.어느 종교에서는 이기고 지는 경기를 하지 않는다는 이야기를 들은 적이 있다. 승자의 자만과 패자의 열등감을 경계하기 위해서다. 스포츠 경기에서 영원한 승자는 있을 수 없다. 오늘의 승자라고 해도 내일은 패자가 될 수밖에 없다. 우리의 삶 또한 이와 다르지 않을 것이다. 오늘 웃는 자가 내일 울기도 하지 않는가. 이것이 삶이다. 패자와 승자 가리지 않고 언젠가는 모두가 세상을 떠나야 한다는 사실을 생각하면 더욱더 자명해진다.우승컵은 야라 강물처럼 흘러가 버릴 것이다. 나만의 코트에서 지내는 나의 삶 또한 흘러가 버릴 것이다. 하지만 하루하루 주어지는 삶의 주고받음에 충실하려고 한다. 별을 노래하는 마음으로 나에게 주어진 길을 걷겠다는 시인의 읊조림을 곱씹으며.