26.02.05 08:50최종 업데이트 26.02.05 08:50

동김해새마을금고, 이웃 위해 방한용품 기탁

동김해새마을금고, 400만원 상당 방한용품 기탁.
동김해새마을금고, 400만원 상당 방한용품 기탁. ⓒ 김해시청

김해새마을금고(이사장 이강은)는 4일 삼안동행정복지센터에 설명절을 맞아 관내 어려운 이웃들을 위한 이불, 장갑, 담요(400만원 상당)를 기탁하였다.

이강은 동김해새마음금고 이사장은 "동김해새마을금고는 지역과 함께 성장하는 금융기관이 되어왔으며, 앞으로도 지역사회에 도움이 되는 나눔을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다.

이번에 기탁된 생필품은 해당 가구에 전달될 예정이다.

