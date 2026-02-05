사회부산경남한줄뉴스 26.02.05 08:50ㅣ최종 업데이트 26.02.05 08:50 동김해새마을금고, 이웃 위해 방한용품 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲동김해새마을금고, 400만원 상당 방한용품 기탁. ⓒ 김해시청 관련사진보기 김해새마을금고(이사장 이강은)는 4일 삼안동행정복지센터에 설명절을 맞아 관내 어려운 이웃들을 위한 이불, 장갑, 담요(400만원 상당)를 기탁하였다. 이강은 동김해새마음금고 이사장은 "동김해새마을금고는 지역과 함께 성장하는 금융기관이 되어왔으며, 앞으로도 지역사회에 도움이 되는 나눔을 꾸준히 이어가겠다"고 말했다. 이번에 기탁된 생필품은 해당 가구에 전달될 예정이다. #이웃돕기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사남해 에코맘의산골이유식, 3년 연속 출생아 후원 갤러리 오마이포토 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" 1/12 이전 다음 이전 다음 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 장동혁 농성장 찾은 박근혜 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.