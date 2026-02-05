큰사진보기 ▲남해 에코맘의산골이유식, 3년 연속 출생아 후원 ⓒ 남해군청 관련사진보기

남해군은 4일 ㈜에코맘의 산골이유식(대표 오천호)과 출생아(5월~12개월) 가정에 8개월분의 이유식을 무상으로 지원하는 내용을 골자로 한 협약을 체결했다.'이유식 무상지원'은 2024년과 2025년에 이어 3년 연속 이어지는 민·관 협력 사업으로, 저출생 시대 속에서도 아이 낳고 키우기 좋은 남해를 만들기 위한 지속 가능한 돌봄 실천의 일환으로 진행되고 있다. 남해군에서 태어나는 모든 아기에게 친환경 이유식을 지원해 부모의 양육 부담을 덜고, 영유아의 건강한 성장을 돕기 위해 마련됐다.협약에 따라 ㈜에코맘의산골이유식은 2026년 남해군에서 태어나는 아기들을 대상으로 친환경 초기 이유식 세트를 후원하며, 남해군은 대상자 발굴 및 전달 체계를 구축해 모든 가정에 빠짐없이 지원이 이뤄질 수 있도록 할 예정이다.장충남 남해군수는 "3년째 이어지는 후원은 기업의 진정성 있는 사회공헌과 남해군의 출산 친화 정책이 만나 만들어낸 따뜻한 결실"이라며 "아이의 첫 밥상에 담긴 이 마음이 부모에게는 든든한 힘이 되고, 아이들에게는 건강한 출발선이 되길 바란다."고 전했다.