26.02.05 08:01최종 업데이트 26.02.05 08:01

"암행어사 마패에서'말'의 힘찬 기운 받으세요"

국립진주박물관 특별전〈암행어사, 백성의 곁에 서다〉22일까지

경상우도 암행어사 이헌영의 일기 속 마패 도장
경상우도 암행어사 이헌영의 일기 속 마패 도장 ⓒ 국립진주박물관

"암행어사 마패에서'말'의 힘찬 기운 받으세요."

병오년(丙午年) 말의 해에 '말' 관련 여러 전시품을 관람할 수 있는 전시회가 열리고 있다. 국립진주박물관(관장 장용준)이 진행하고 있는 "암행어사, 백성의 곁에 서다"라는 특별전이다.

이번 전시에서는 "붉은 인주가 묻은 마패", "암행어사가 마패를 찍은 문서" 등 여러 전시품에서 '말'을 살펴볼 수 있는데, 특히 암행어사의 상징처럼 여겨졌던 '마패'가 눈길을 끈다.

박물관은 "마패는 조선시대 출장을 떠나는 관원이 역참(驛站)에서 말을 이용할 수 있도록 발급한 증표이다. 말 한 마리를 새긴 일마패(一馬牌)부터 다섯 마리를 새긴 오마패(五馬牌)까지 다섯 종류가 있었다"라며 "18세기 초 전국에 유통된 마패의 수는 670개에 달했다"라고 설명했다.

마패를 가장 활발하게 사용한 이는 바로 암행어사(暗行御史)로, 그들은 신분을 감춘 채 백성의 삶을 살피고 관리의 부정을 감찰하는 특별한 존재였다. 암행어사는 출또(出道)할 때 마패를 보여 신분을 드러내거나 민원을 해결해주며 인장(도장)으로 사용했다.

장용준 국립진주박물관장은 "말과 관련한 다양한 전시품을 살펴보며, 병오년 말의 해 힘찬 기운 받으시기 바란다"라며 "설 연휴 여러 문화 행사 프로그램이 마련되어 있으니 국립진주박물관에서 즐거운 시간을 보내기 바란다"고 부탁하였다.

이번 특별전은 오는 22일(일)까지 계속된다.

붉은 인주가 묻은 금속 마패
붉은 인주가 묻은 금속 마패 ⓒ 국립진주박물관

나무로 만든 마패
나무로 만든 마패 ⓒ 국립진주박물관

국립진주박물관 특별전〈암행어사, 백성의 곁에 서다>
국립진주박물관 특별전〈암행어사, 백성의 곁에 서다> ⓒ 국립진주박물관

