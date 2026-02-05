사회부산경남한줄뉴스 26.02.05 08:32ㅣ최종 업데이트 26.02.05 08:32 "공공기관 이전, 창원의 미래를 묻다" 토론 10일 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 포럼창원의미래는 오는 10일 오후 창원컨벤션센터 607호에서 "제2차 공공기관 이전, 창원의 미래를 묻다"라는 제목으로 토론회를 연다. 이한기 마산대 교수가 좌장으로 송순호 박사(경남대), 송우경 박사(한국산업연구원), 서중해 박사(한국개발연구원), 신원식 교수(경남대), 이상용 이사장(생태환경연구소)이 발제 토론한다. 큰사진보기 ▲“제2차 공공기관 이전, 창원의 미래를 묻다”라는 제목으로 토론회. ⓒ 포럼창원의미래 관련사진보기 #창원 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사동김해새마을금고, 이웃 위해 방한용품 기탁 갤러리 오마이포토 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 1/8 이전 다음 이전 다음 장동혁 농성장 찾은 박근혜 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.