26.02.05 08:32최종 업데이트 26.02.05 08:32

"공공기관 이전, 창원의 미래를 묻다" 토론 10일

포럼창원의미래는 오는 10일 오후 창원컨벤션센터 607호에서 "제2차 공공기관 이전, 창원의 미래를 묻다"라는 제목으로 토론회를 연다. 이한기 마산대 교수가 좌장으로 송순호 박사(경남대), 송우경 박사(한국산업연구원), 서중해 박사(한국개발연구원), 신원식 교수(경남대), 이상용 이사장(생태환경연구소)이 발제 토론한다.

“제2차 공공기관 이전, 창원의 미래를 묻다”라는 제목으로 토론회. ⓒ 포럼창원의미래

#창원

