공자가 말하는 정말 중요한 예법

동양과 서양의 법과 사상을 가르치면서 <논어>를 늘 곁에 두어 왔다. 이 글은 법학자의 시선으로 기존의 논어 해석에 대한 생각을 밝힌 것이다.

AD

예법에 맞지 않게 공손(恭)하면 고되기만 하고, 예법에 맞지 않게 신중(慎)하면 겁쟁이가 되고, 예법에 맞지 않게 용감(勇)하면 분란이나 일으키게 되고, 예법에 맞지 않게 정직(直)하면 목을 죄는 올가미가 되지.

인(仁)를 좋아하되 배우기를 좋아하지 않으면 우매한 짓을 하게 되고, 지식(知)을 좋아하되 배우기를 좋아하지 않으면 방탕하게 되고, 신의(信)를 좋아하되 배우기를 좋아하지 않으면 도적질을 하게 되고, 정직(直)을 좋아하되 배우기를 좋아하지 않으면 올가미에 옥죄이게 되고, 용기(勇)를 좋아하되 배우기를 좋아하지 않으면 분란을 일으키게 되고, 강인함(剛)을 좋아하되 배우기를 좋아하지 않으면 함부로 행동하게 돼.

예법, 예법 그러는데, 내가 옥이나 비단 이야기 하는 줄 아니?

유가 전통의 중심에 놓인 예법(禮)은 흔히 예의 범절, 공손한 태도, 품위와 격식을 갖춘 옷차림이나 몸가짐에 관한 것이라고 여기는 경우가 많다. 이것은 아마도 예법에 관한 맹자의 설명이 널리 퍼졌기 때문일 것이다. 맹자는 사양하는 마음이 예법의 시작점이라고 하며(辭讓之心 禮之端也), 공손하고 경건한 마음이 예법의 심정적 바탕이라고 설명한다(恭敬之心 禮也).공손함(恭)과 경건함(敬)이 흔히 상상하는 것과는 사뭇 다른 뜻으로 사용될 수도 있다는 사실을 맹자가 모르지는 않겠지만(어려운 일을 해내도록 임금에게 요구하는 것이 '공손함'이고, 선량한 정책을 제시함으로써 사악함이 발붙이지 못하도록 하는 것이 '경건함'이라는 말을 소개하는 구절도 맹자에 있긴 하다), 예법(禮)에 대한 맹자의 설명은 대체로 신분 차별적이고 권위주의적인 공손과 겸양을 주된 기조로 하고 있다.맹자가 인용하는 다음 사례도 이 점을 강조한다. 제(齊)나라 임금이 사냥터 관리인을 호출할 때 깃털 달린 깃발을 호출징표로 사용했더니, 사냥터 관리인은 자기 신분에 걸맞지 않는 호출징표가 사용되었다는 이유로 호출에 응하기를 거절했고, 임금의 호출을 거절한 대가로 처형 당할 위험에 놓이게 되었다는 것이다.예법에 따르자면, 사냥터 관리인은 가죽 모자로 호출하는 것이 옳고, 일반인은 비단 깃발로 호출해야 하고, 선비는 방울 달린 깃발로, 대부는 깃털 달린 깃발로 호출해야 한다는 것이 맹자의 설명이다. 신분이 높은 대부를 호출할 때에나 사용되는 호출징표로 하찮은 사냥터 관리인을 불렀으니, 사냥터 관리인은 죽어도 호출에 응해서는 안 된다는 것이 맹자가 이해하는 예법이다.낮은 신분인 주제에 "어찌 감히…"라는 정서가 바로 예법의 바탕을 이루는 "공손하고 경건한 마음"이며, 이런 정서는 인간이라면 당연히 가지고 있다는 것이 맹자의 믿음이다. 호출징표를 잘못 사용한 자는 임금인데, 죽음을 무릅써야 하는 것은 애꿎은 사냥터 관리인이라는 터무니 없는 부조리함은 맹자의 눈에는 보이지 않았던 모양이다.가죽 모자가 어떻느니 깃털 달린 깃발이 어떻느니 하면서, 지엽말단의 의전 예법 준수에 목숨을 걸어야 한다는 고루하기 짝이 없는(그것도, 의전 예법을 어긴 상급자가 그에 상응한 책임을 지는 것이 아니라, 잘못도 없는 하급자가 목숨을 걸어야 한다는) 맹자의 태도는 논어에 나타나는 공자의 가르침과는 거리가 멀다. 양보하고 공경하는 마음가짐이 예법이라는 얼핏 '명쾌해 보이는' 맹자의 설명은 공자의 입장을 오해하고 왜곡한 것이다.공자가 말하는 예법은 양보와 공경에 국한 된 것이 아니다. 공손함 뿐만 아니라, 정직함, 용감함, 신중함 등 인간 행동의 모든 측면에 적용되어야 하는 윤리적 기준이 예법이다. 더욱이, 예법은 때와 장소와 자신이 처한 상황과 맥락을 고려에 넣어 역동적으로 (사안별로 그 특수성을 반영하여 그때그때 다르게) 적용되어야 한다는 점을 공자는 이렇게 설명한다(8.2).공손해야 할 때와 장소와 상황을 잘 가려야 한다는 뜻이다. 아무 데서나 공손해서는 안 된다. 예법은 공손함을 요구하는 것이 아니라, 공손해야 할 때와 그렇지 않아야 할 때를 제대로 분간할 것을 요구하는 것이다.신중함, 용감함, 정직함도 마찬가지다. 때와 장소와 상황에 대한 분별도 없이 공손하게 행동하는 것은 부끄러운 일이고(5.24) 치욕을 자초하는 일(1.13)이라는 구절도 논어에 있다. 경우에 따라서는 양보하지 않고 맹렬히 맞서는 것이 예법에 맞는 용감한 행동일 수 있다. 공손히 굴기를 거부하는 것이 예법에 맞는 정직함일 수도 있다.양보하는 마음에서 예법이 시작된다는 맹자의 치명적인 오해는 예법의 한 측면만을 과장하고, (같은 정도로 중요한) 예법의 다른 측면들을 도외시 한 것이다. 양보를 단호히 거부하는 용감한 마음에서도 예법이 시작된다. 주어진 상황에서 무엇이 진정으로 용감한 것인지, 정직한 것인지, 신중한 것인지, 공손하고 경건한 것인지, 올바른 행동인지를 가늠하는 역동적 기준이 예법이라는 공자의 가르침은 맹자의 손에서 맥락을 상실한 채 그저 공손히 양보하라는 위험하기 짝이 없는 억압적 도그마로 변질되었다.예법을 지키라는 말은 공손하게 굴라는 뜻이 아니다. 공손함, 신중함, 용감함, 정직함 등이 안고 있는 문제와 한계를 제대로 이해하고 사태 판단을 올바로 하여 바람직하게 행동하라는 뜻이다. 이것에 필요한 것이 바로 공자가 말하는 배움(學)이다. '배움'은 올바르게 '행동'하기 위한 것이라는 점을 공자는 이렇게 설명한다(17.8)."자신을 이겨내고 희생해서라도 예법을 지키는 것이 인(仁)"이라는 공자의 유명한 말이 있다(극기복례위인, 克己復禮為仁). 그저 꾹 참고 공손하게 굴라는 뜻일까? 제사 예법, 예식 예법, 의전 예법을 지키는데 목숨을 걸라는 뜻일까? 그래서, 의전 예법에 어긋나는 호출징표가 사용되면 처형될 위험을 감수하고서라도 임금의 호출에 응하기를 거부하는 용감(勇)하고 강인한(剛) 결단을 해야 한다는 뜻일까?사소한 의전 절차상의 오류도 절대로 그냥 넘어가서는 안 되며 목숨을 내던져야 한다는 이런 고지식한 판단이야말로 배우기를 소홀히 한 자가 저지르는 '우매한 짓'일 가능성이 크다. 배우면 고지식하지 않게 된다(不固)는 것이 공자의 가르침이다. 고지식함을 질색한(疾固) 사람이 공자다. 제자들도 공자가 고지식하지 않았다고(毋固) 기억한다. (1.8, 14.34, 9.4)반드시 지켜야 한다고 공자가 강조한 예법은 정직, 용감, 신중, 공손, 믿음직함, 강인함 등 올바른 행동이 무엇인지를 가늠하는 '윤리 예법'이다. 격식과 장식을 위한 예식 예법, 제사 예법, 의전 예법 준수에 총력을 기울여야 한다는 뜻이 아니다. 어쩌면 공자의 제자들도 '윤리 예법'과 '장식 예법'을 제대로 분간하지 못하여 엉뚱한 예법 준수에 힘을 쏟는 일이 없지 않았던 것 같기도 하다. 논어에 수록된 다음 구절에는 제자들의 거듭된 오해 때문에 공자가 느끼는 약간의 짜증마저도 배어나오는 듯하다(17.11).옥이나 비단, 깃털 달린 깃발, 제사상 차림, 장례 절차 등에 관한 예법은 공자가 강조한 예법이 아니다. 그런 예법은 지킬 만한 형편이 될 때 지키면 되는 덜 중요한 '나중 일'에 불과하다. 자신을 희생해서라도 반드시 지켜야 하는 정말 중요한 예법은 올바른 삶, 부끄럽지 않은 삶을 살아가기 위해 누가 지켜보지 않아도 지켜야 하는 '윤리 예법'이다.격식과 장식과 서열을 위한 예법도 나름의 역할이 있겠지만 이런 예법과 윤리 예법을 혼동해서는 안 된다. 무엇이 올바른 행동인지를 제대로 판단하고 실천하는데 온 힘을 기울이라는 것이 공자의 가르침이다. 예식 예법이나 의전 예법을 철저히 지키고 그저 공손하게 구는 것이 윤리적인 삶이라고 착각해서는 안 된다. 맹자의 오류를 벗겨내야 공자가 올바로 드러날 수 있다.