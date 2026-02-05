은퇴 후, 돈은 '기술'이 아니라 '습관'의 문제다

큰사진보기 ▲<60일 완성 무조건 모이는 돈 버는 습관> ⓒ 빅피시 관련사진보기

50세에 은퇴한다고 가정해도 30~40년은 현금 흐름이 발생해야 합니다. 다시 말해 우리는 평생 월급이 필요한 시대에 살고 있다 해도 과언이 아니란 의미예요. 통장의 현금을 조금씩 빼서 생활비로 쓴다면 얼마나 불안할까요? - 190쪽

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

은퇴하고 나서야 비로소 돈의 성격이 달라졌음을 실감한다. 현역 시절의 돈은 역동적으로 들어오고 나가는 흐름이었다. 늘 수입은 정해진 날에 봉급이 들어왔었다. 통장은 미래를 향해 열려 있었다. 그러나 은퇴 후의 돈은 다르다. 연금이라는 이름의 수입은 정해진 틀 안에서만 움직이고, '추가 수입'에 대한 기대는 현실적으로 희미해진다. 이때부터 돈은 관리의 대상이 아니라 생존과 직결된 불안의 근원이 된다.누구나 재테크에 관심을 갖지만 결과는 극명하게 갈린다. 조급함 속에서 대박을 좇는 이들보다, 기초부터 차근히 다지는 사람들이 오히려 더 안정적으로 삶의 목표에 도달한다. <60일 완성 무조건 모이는 돈 버는 습관>(2023년 12월)은 바로 그런 중장년 독자에게 건네는 현실적인 제안서다.저자 박지수는 말한다. 부자는 남을 부러워하지 않는 사람이라고. 남의 성공담을 소비하는 대신, 나를 위한 계획을 세울 때 비로소 돈은 방향을 갖기 시작한다. 과녁이 분명해야 맞출 수 있고, 목표 없는 노력은 흩어질 뿐이라는 메시지는 단순하지만 묵직하다.이 책이 강조하는 핵심은 '불리는 기술'이 아니라 '새지 않는 습관'이다. 화려한 투자 기법이나 단기 수익률 대신, 돈이 사라지지 않게 만드는 삶의 태도를 먼저 다룬다. 저자는 돈 관리의 우선순위를 정리하고, 복잡한 개념을 본질 위주로 단순화해 누구나 따라 할 수 있는 60일의 로드맵을 제시한다.특히 인상적인 대목은 '기록'의 중요성이다. 기록하지 않으니 까먹고, 관리하지 않으니 돈은 질서 없이 흘러간다. 습작도 반복되면 걸작이 되듯, 매일의 작은 기록은 결국 삶의 재정 상태를 바꾸는 힘이 된다.하루 5분, 60일. 이 책이 제안하는 시간은 짧다. 하지만 그 60일은 소비를 줄이라는 훈계가 아니라, 내 돈이 정말 삶을 위해 쓰이고 있는지 알아차리는 연습에 가깝다. 이미 벌 만큼 벌어봤고, 실패의 경험도 충분한 중장년 세대에게 무리한 도전 대신 지속 가능한 방식을 권한다는 점이 이 책의 미덕이다.연금 생활자에게 필요한 것은 높은 수익률이 아니다. 내일의 삶을 예측할 수 있다는 감각이다. 통장의 흐름을 내가 통제하고 있다는 확신이 생기는 순간, 노후의 막연한 불안은 눈에 띄게 줄어든다.은퇴 후의 재테크는 숫자를 불리는 기술이 아니라, 한정된 자원 안에서 삶의 질서를 세우는 품위의 기술이다. 이 책이 제시하는 정직한 로드맵은 불안을 통제감으로 바꾸는 힘을 지니고 있다. 돈을 모으고 삶을 정돈하는 데 늦은 때란 없다. 이 책과 함께하는 60일은, 노후를 불안이 아닌 평온한 기대감으로 바꾸는 조용한 전환점이 될 것이다.