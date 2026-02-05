남편의 엄청난 성장, 모두 이 마음 덕분입니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲목표에 도전하는 수영 선수들/ ？ 완주를 향해 수영하는 사람들 ⓒ 우재인 관련사진보기

"혹시 저 분들은 동호회 사람들이야?"

"아니, 그냥 오늘 경기 함께 하는 사람들."

큰사진보기 ▲선수들을 응원하는 가족, 지인들 모습/ 한마음으로 응원하는 모습 ⓒ 우재인 관련사진보기

'당신의 도전은 아름다워요. 끝까지 함께 할게요.'

큰사진보기 ▲2년 연속 수영대회 참가한 기록증 /땀 흘린 운동의 결과 ⓒ 우재인 관련사진보기

큰사진보기 ▲널 보낼 용기/ 딸을 잃은 자살 사별자 엄마의 기록 ⓒ 우재인 관련사진보기

너는 엄마의 끝없는 슬픔이어서는 안 돼. 끝없이 번져가는 사랑이었으면 해. 어디서든, 너의 빛과 나의 빛이 서로를 향해 비출 수 있기를.



- '널 보낼 용기 중에서' -

큰사진보기 ▲'널 보낼 용기' 파주 북콘서트 /북콘서트장에서의 공감과 연대 ⓒ 우재인 관련사진보기

큰사진보기 ▲엄마와 함께하는 중학생 독서토론/ 학생과 부모의 즐거운 방학생활 ⓒ 우재인 관련사진보기

"산다는 게 대체 뭣이간디."