"대전·충남 행정통합이 만능 열쇠?... 지방자치 확대가 아니라 축소다"

큰사진보기 ▲충남시민사회단체연대회의는 4일 단국대 천안캠퍼스 학생극장 앞에서 기자회견을 열고 충남대전 행정통합 추진을 중단할 것을 촉구했다. ⓒ 이재환 - 충남시민사회단체연대회의 제공 관련사진보기

대전충남 행정통합 추진에 대해 충남 시민사회단체들이 "지방선거에 맞춘 충남대전 행정통합을 즉각 중단하라"고 촉구하고 나섰다.지난 4일 단국대학교 천안캠퍼스 학생극장에서는 김태흠 충남지사가 대전충남 행정통합과 관련해 도민 의견을 수렴하겠다며 타운홀미팅을 열었다. 이에 충남시민사회단체가 반발하고 나섰다.충남시민사회단체연대회의(아래 단체)는 이날 단국대 천안캠퍼스 학생극장 앞에서 기자회견을 열고 "대전·충남 행정통합이 지방선거 이전 완료를 목표로 속도전으로 추진되고 있다. 대전·충남 행정통합은 '정책'이라기보다 '정치'에 가깝다"라고 쏘아 붙였다.통합시의 '재정 권한 강화' 주장을 겨냥해서도 단체는 "지역에 필요한 것은 거대한 행정조직도, 보상처럼 쥐어주는 돈도 아니다. 주민의 삶을 지탱하는 의료·교육·교통과 같은 생활 기반"이라며 "검증되지 않은 정책을 만능 열쇠처럼 내세우는 것은 무책임하다"고 경고했다.그러면서 "초광역 단체장에게 재정과 인사, 인허가 권한이 집중될수록 권력은 주민으로부터 더 멀어진다"며 "이는 지방자치의 확대가 아니라 축소다. 자원을 위로 끌어올리는 '나쁜 민주주의'다"라고 비판했다.단체는 ▲지방선거에 맞춘 졸속 행정통합 추진을 즉각 중단할 것 ▲충분한 정보 공개와 시민 참여에 기반한 숙의 과정을 보장할 것 ▲균형발전을 위해 초고압 송전선로 계획부터 전면 재검토 할 것 등을 촉구했다.