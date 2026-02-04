큰사진보기 ▲(주)동양정밀, 진주시 명석면에 후원물품 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기

진주시 명석면은 4일 동양정밀(대표 이현희)에서 설 명절을 맞아 도시락 김 153상자(환가액 150만 원 상당)를 기탁했다고 밝혔다.이번에 기탁된 물품은 명석면 지역사회보장협의체를 통해 대상 가구에 전달될 예정이다.이현희 대표는 "설을 맞아 마을 어르신들과 이웃들이 훈훈한 명절을 보내시길 바라는 마음으로 물품을 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.