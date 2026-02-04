사회부산경남한줄뉴스 26.02.04 19:59ㅣ최종 업데이트 26.02.04 19:59 (주)동양정밀, 진주시 명석면에 후원물품 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲(주)동양정밀, 진주시 명석면에 후원물품 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기 진주시 명석면은 4일 동양정밀(대표 이현희)에서 설 명절을 맞아 도시락 김 153상자(환가액 150만 원 상당)를 기탁했다고 밝혔다. 이번에 기탁된 물품은 명석면 지역사회보장협의체를 통해 대상 가구에 전달될 예정이다. 이현희 대표는 "설을 맞아 마을 어르신들과 이웃들이 훈훈한 명절을 보내시길 바라는 마음으로 물품을 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 나눔활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다. #명석면 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원시, 설명절 롯데백화점 마산점 별관주차장 무료 개방 갤러리 오마이포토 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 1/13 이전 다음 이전 다음 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 장동혁 농성장 찾은 박근혜 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.