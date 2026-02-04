메뉴 건너뛰기

26.02.04 20:01최종 업데이트 26.02.04 20:01

창원시, 설명절 롯데백화점 마산점 별관주차장 무료 개방

창원시는 설 명절을 맞아 마산어시장을 찾는 시민들의 주차 편의를 높이기 위해 옛 롯데백화점 마산점 별관 주차장 2·3층 총 113면을 12일부터 16일까지 5일간 무료로 개방한다고 밝혔다.

주차장은 오전 9시부터 개방하며, 원활한 시설 관리와 안전사고 예방을 위해 오후 6시 이후에는 입차가 제한된다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

