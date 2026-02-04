메뉴 건너뛰기

26.02.04 19:59최종 업데이트 26.02.04 19:59

진주진양농협, 진주시복지재단에 떡국떡 150개 기탁

진주진양농업협동조합, 진주시복지재단에 떡국떡 150개 기탁
진주진양농업협동조합, 진주시복지재단에 떡국떡 150개 기탁 ⓒ 진주시청

진주 진양농업협동조합(조합장 손종태)은 4일, 설 명절을 앞두고 지역 이웃을 위해 떡국떡(2kg) 150개(환가액 180만 원 상당)를 진주시복지재단에 기탁했다.

손종태 조합장은 "설 명절을 앞두고 조금이나마 온정을 나누고자 기탁을 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 상생할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다"고 전했다.

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

