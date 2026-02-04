사회부산경남한줄뉴스 26.02.04 19:59ㅣ최종 업데이트 26.02.04 19:59 진주진양농협, 진주시복지재단에 떡국떡 150개 기탁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲진주진양농업협동조합, 진주시복지재단에 떡국떡 150개 기탁 ⓒ 진주시청 관련사진보기 진주 진양농업협동조합(조합장 손종태)은 4일, 설 명절을 앞두고 지역 이웃을 위해 떡국떡(2kg) 150개(환가액 180만 원 상당)를 진주시복지재단에 기탁했다. 손종태 조합장은 "설 명절을 앞두고 조금이나마 온정을 나누고자 기탁을 준비했다"며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하고 상생할 수 있는 다양한 사회공헌활동을 이어가겠다"고 전했다. #농협 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원시, 설명절 롯데백화점 마산점 별관주차장 무료 개방 갤러리 오마이포토 고 이해찬 전 총리 추모 행렬... 1/22 이전 다음 이전 다음 한덕수 1심 선고공판, "국민에게 할 말 없느냐” 질문에 묵묵부답... 장동혁 농성장 찾은 박근혜 고개숙인 이혜훈 "성숙하지 못한 언행 사과" 쫓겨난 한동훈, 지지층에 "절대 포기 말라, 반드시 돌아온다" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.