맹정호 전 서산시장 출마 선언 "민생 챙기라는 시민 명령 받들 것"

큰사진보기 ▲맹정호 서산시장 출마 선언 ⓒ 김선영 관련사진보기

큰사진보기 ▲맹정호 전 서산시장이 4일 서산시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 차기 시장 선거 출마를 공식 선언했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

맹정호 전 서산시장이 4일 서산시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 차기 시장 선거 출마를 공식 선언했다. 지난 선거 패배 후 정계 은퇴 의사를 밝혔던 맹 전 시장은 복귀 배경에 대해 "현재 서산이 처한 현실을 심각한 위기로 진단했기 때문"이라고 출마 이유를 대신했다.맹 전 시장은 이날 회견에서 현 시정의 예산 집행 우선순위를 강하게 비판했다. 그는 "시민들이 '시장 되면 진짜 뻘짓 좀 안 했으면 좋겠다'고 말씀하신다"며, 수십억 원이 투입된 서산IC 경관 사업과 약 200억 원 규모의 양대동 소각장 전망대 사업을 예로 들었다. 맹 전 시장은 "환경 시설인 소각장 건설은 불가피할 수 있으나, 그 위에 막대한 예산을 들여 전망대를 세우는 것이 시민의 삶에 얼마나 절실한 것인지 묻지 않을 수 없다"며 전시성 사업 대신 민생과 정주 여건 개선에 예산을 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.현 시정과의 정책적 대립각도 분명히 했다. 최근 시가 인구 감소의 원인을 '전임 시정의 아파트 인허가 미비'로 꼽은 것에 대해 맹 전 시장은 "아파트만 많이 지으면 인구가 늘어나는가"라고 반문했다. 이어 "지방의 미분양 문제와 집값 하락으로 인한 시민들의 고통을 고려해야 한다"며 "주택 공급 수치로만 인구 문제를 설명하는 것은 현실을 왜곡한 해석"이라고 지적했다.핵심 공약으로는 ▲석유화학·자동차 산업의 친환경 및 미래 산업(UAM 등) 전환 지원 ▲중단된 중앙도서관 건립 재개 ▲유아 체육관 등을 갖춘 '하루정원' 조성 ▲대학생 중식비 및 어르신 간병비 지원 ▲행정 혁신 및 공무원 조직 문화 개선 등 5대 과제를 제시했다. 특히 중앙도서관에 대해 "국비 등 재원이 이미 확보됐던 사업을 중단시킨 것은 시민 권리 침해"라며 복합문화공간으로 재추진하겠다고 강조했다.정계 복귀 논란과 관련해서는 "정치를 안 하겠다는 약속을 지키지 못한 비판은 감내하겠다"면서도 "민선 7기가 추구했던 가치가 부정당하고 승자의 아량이 없는 시정이 이어지는 상황을 묵과할 수 없었다"고 말했다. 그는 퇴임 후 이어진 고소·고발 사건을 언급하며 "지렁이도 밟으면 꿈틀한다는 말이 있듯, 나를 다시 세운 것은 위기의 서산과 무너진 행정 신뢰였다"고 소회를 밝혔다.이와 관련해 맹 전 시장은 자신을 고발했던 업체 대표가 현 시정 들어 주요 행사 용역 수억 원어치를 수의계약으로 독점해왔다는 의혹을 염두에 둔 듯 "정치적으로 편을 갈라 누군가에게 특혜를 주는 행정은 사라져야 한다"고 덧붙였다.한편 서산시장 선거는 앞서 출마를 선언한 박상무, 한기남 예비후보와 맹 전 시장 간의 민주당 내 경선 체제로 접어들며 본격적인 선거 국면에 돌입할 것으로 보인다.