[속보] '복직 농성' 고진수 세종호텔지부장 구속영장 기각

▲부당해고 철회를 요구하며 1월 14일 오후 서울 중구 세종호텔 앞 도로 교통시설물 위에서 336일간 고공농성을 이어온 고진수 세종호텔 지부장이 농성을 해제하고 땅으로 내려올 준비를 하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기