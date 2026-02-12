신혼 초 날 울린 남편의 요리 실력, 이렇게 바뀌었다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"운동 다녀와서 저녁으로 이걸 할 계획입니다."

'아이고, 목살 오븐에 구우면 퍽퍽할 텐데…'

큰사진보기 ▲남편이 10년 만에 혼자 해낸 목살 오븐 요리목살과 옥수수가 얹어져 있고 그 아래 감자와 토마토가 담겨있다. ⓒ 김윤미 관련사진보기

"오, 맛있는데?"

"자기야, 파스타에 술 넣었어?"

"응 비린내 날리려면 와인을 넣어야 하는데 없어서 백세주 넣었지."

"얼마나 넣었는데?"

"반…병."

"야! 두 스푼만 넣어야지!"

"알코올이 날아갔으면 내가 왜 취하냐고…! 어쩔 거야... 으어어엉…"

큰사진보기 ▲남편의 고등어 오븐 요리.칭찬은 남편을 요리하게 한다. 그 다음 주말에 나온 남편 요리다. 왼쪽부터 고추장 소스, 간장 소스, 카레 소스로 맛을 낸 고등어 오븐 요리. ⓒ 김윤미 관련사진보기

지난 일요일 오후, 몇 년 만에 30년지기 친구들과의 모임이 있었다. 저녁 6시까지는 집에 가야 남편과 아들 식사를 챙겨주겠다 싶어서 오후 5시 반쯤 자리에서 일어나려 하는데 남편에게 문자가 왔다.보내준 링크를 눌러보니 어느 블로거가 '목살 바비큐 플래터'를 오븐에 쉽게 하는 법을 정리해 놓았다. 우리 집에 냉동된 목살 3덩이와 채소 몇 가지가 남아있으니 그걸 처리해야겠다고 생각했단다.걱정이 앞섰지만 기특하다는 생각에 입 꾹 다물고 "오, 기대하겠어"라고 답장했다. 남편은 내가 요리할 때 옆에서 주방 보조처럼 재료 정리나 설거지를 잘 도와주지만, 전적으로 내 도움 없이 음식을 한 것은 거의 10년만이었다. 뭐가 어떻게 되어 있으려나 걱정 반, 기대 반으로 집에 들어갔다. 그 오븐 요리가 다 되기까지 10분이 남아 있었다. 여유롭게 손을 씻고 식탁에 앉았다.뜨거운 스팀이 올라오는 오븐 트레이를 남편이 꺼낸 순간, 놀라움을 금할 수 없었다. 목살과 버터 발린 옥수수는 그릴 랙에 얹어져 아직도 지글지글 거리고 있었고, 그 육즙을 고스란히 밑에 무쇠팬에 있던 감자와 토마토가 머금고 있었다. 고소한 냄새가 진동을 했다. 냄새를 맡고 방에서 나온 중2 아들이 오두방정 춤을 추며 "오오오 빨리 먹어보자!!" 외쳤다.목살은 걱정과 달리 전혀 퍽퍽하지 않았다. 소금과 후추로만 간이 된 돼지고기 본연의 맛이 로즈메리 향과 함께 은은하게 입 안으로 퍼지자 피곤했던 눈이 번쩍 떠졌다. 감자는 푹 익었음에도 퍼지지 않았고 토마토는 딤섬 육즙이 입안에서 터지듯 새콤하며 세련된 뜨거움이 목살의 단단함을 감쌌다. 갈색으로 구워진 옥수수는 고기와 찰떡 궁합이었다.나는 짧게 한마디 했다. 남들은 어떻게 느낄지 모르나 저 한마디는 나에게 나올 수 있는 최상급의 칭찬이다. 남편의 눈이 동그래지며 자기가 먹던 고기 반을 잘라서 내 접시 위에 놔준다. "엄마가 맛있대"하면서 남편이 아들을 보고 헤벌쭉 웃는다.사실 남편의 요리는 신혼 초에 큰 위기를 한번 겪었다. 임신 5개월 차 당시 내가 좋아하는 봉골레 파스타를 해주겠다며 남편은 나를 거실에 앉혀 놓고 좋아하는 영화 하나 보고 있으라고 했다. 그러면 자기가 짜잔 하고 파스타와 함께 나타나 주겠다고. 남편이 가져온 요리는 정말 훌륭했다. 짭조름한 조개육수가 자작했고, 면과 통통한 조개들이 예쁜 그릇 안에 담겨 있었다. 소스까지 다 마시듯 한 그릇을 뚝딱 해치웠는데… 어라? 취기가 도는 거다. 어지러움을 느낄 만큼.알코올이 날아가지 않고 남은 국물을 다 내가 마셨으니 어쩌나. '알코올이 태아에게 미치는 영향'을 검색해 본 나는 오열하기 시작했다. "우리 애기 어떡해… 으어어엉…" 남편은 땀을 뻘뻘 흘리면서 "알코올 다 날아 갔을 거야" 하며 최대한 나를 안심시키려 애썼다.그렇게 한참을 울었던 것 같다. 물론 아이는 멀쩡하게 태어났고, 지금도 멀쩡하게 잘 크고 있다. 그러나 그 이후로 남편에게 요리를 맡기면 뭔가 사고를 칠 것 같아 불안한 마음이 늘 있었던 게 사실이다. 그런데 이번 오븐 바비큐 요리로 그 불안감이 한 방에 날아갔다.사실 우리 세대 남성들은 요리를 부모에게 배워가며 자라지도 못했고, 직장 일 하느라 피곤한 사람들이다. 거기에 육아까지 같이 하려니 얼마나 힘들겠는가. 남편은 지난해 승진을 하면서 회사에서의 책임이 더 커진 만큼, 평일에는 거의 집에 잠만 자러 온다. 그나마 주말에 숨을 좀 돌리는데 일요일에는 교회에서 반나절을 보내기 때문에 요리를 하려면 정말 마음을 먹어야 가능하다.그럼에도 아내가 요리를 못하게 된 상황을 미리 인지한 뒤 냉장고 재료를 살피고 그에 맞는 레시피를 찾아 오븐에 넣어두고 운동을 다녀와 요리를 마무리한 남편을 매우 칭찬해주고 싶다.남편의 요리는 끼니를 해결하는 것 자체가 목적이 아니다. 그것은 사랑하는 가족과의 대화, 살갗의 맞닿음, 함께한다는 안도감과 그곳에 머무는 온기다. 분주하게 일을 하다 잠시 짬을 내 가족과 시간을 보내고, 운동도 하고, 잠들기 전에 책 몇 페이지라도 보려 애쓰다 결국 곯아 떨어지는 남편을 보면 안쓰럽고 존경스럽다.물론, 이렇게 가끔 하는 요리가 너무 잘 나오면 남편에게 더 많은 요리를 부탁하고 싶다. 앞으로는 토요일 아침이랑 일요일 저녁을 맡아보라고 해야겠다.