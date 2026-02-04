"가난하다고 더 추워선 안 된다"… 경기도, 난방비 긴급지원

큰사진보기 ▲김동연 경기도지사가 한파 속 난방비 부담을 덜기 위해 취약계층을 대상으로 긴급 지원에 나선다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

김동연 경기도지사가 한파 속 난방비 부담을 덜기 위해 취약계층을 대상으로 긴급 지원에 나선다. 김 지사는 "난방비는 취약계층에게 생존과 직결된 필수 비용"이라며 "추운 겨울을 버티는 데 조금이나마 도움이 될 수 있도록 최대한 빠르고 세심하게 지원하라"고 지시했다.이번 조치는 지난 2일 신년 기자간담회에서 김 지사가 밝힌 "도민 모두가 생활의 변화를 피부로 느낄 수 있도록 생활비를 확실히 줄이겠다"는 정책 기조에 따른 첫 가시적 실행이다.지원 대상은 난방취약 가구로 34만 세대다. 기초생활수급자 28만 5,698가구, 차상위계층 5만 5,832가구에 각 5만 원을 현금으로 지급한다. 계좌가 등록된 가구는 별도 신청 없이 직권 지급되며, 압류방지통장 사용 가구 등은 읍·면·동 행정복지센터를 통해 신청 절차를 거친다.노숙인 시설 17곳도 이번에 처음으로 난방비 지원이 이뤄진다. 시설 규모에 따라 1곳당 60만 원에서 최대 200만 원까지 지급된다.노인·장애인 가구는 기존 상시지원 정책을 유지하며, 이번 긴급지원과 별도로 계속 지원한다.지원 규모는 총 171억 원이며, 전액 도비로 마련된다. 재원은 경기도 재해구호기금을 활용하며, 정부의 에너지바우처나 공공요금 감면 혜택을 받는 가구도 중복 지원이 가능하다.경기도는 속도전을 강조하며 신속 집행을 예고했다. 오는 2월 6일 노숙인 시설 지원을 위한 기금을 시군에 먼저 전달하고, 기초생활수급자와 차상위계층 가구에 대한 난방비는 2월 12일부터 순차적으로 지급한다. 현재 시군 및 읍·면·동과 협업해 대상자 선별과 계좌 확인 절차를 병행 중이다.경기도 복지사업과 기초생활보장팀이 이번 '난방비 프로젝트'의 컨트롤타워 역할을 맡아 현장 집행 지원체계를 마련하고 있다.