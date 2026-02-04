경남도 "교육-취업-정주 잇는 선순환 사례 결실"

큰사진보기 ▲경남도가 추진하는지역혁신중심 대학지원체계(라이즈) 사업에 참여한 함안 원강산업이 4일 경상국립대 학생을 대상으로 취업 장학금 수여식을 열었다. ⓒ 경남도청 관련사진보기

경상남도는 그동안 추진해온 지역혁신중심 대학지원체계(라이즈, RISE) 사업이 지역 대학 인재의 현지 취업을 넘어 기업의 발전기금 환원으로 이어지는 '지-산-학 선순환'의 가시적인 성과를 거두고 있다고 4일 밝혔다.경남도는 이날 함안 원강산업 회의실에서 경상국립대 학생을 대상으로 한 '라이즈 사업 취업 장학금 수여식'을 열었다고 밝혔다. 이번 장학금은 자동차 부품 제조기업인 원강산업이 2025년 9월 경상국립대에 기탁한 발전기금 1억 원을 재원으로 마련됐다.경남도는 :이번 사례는 지역 기업이 대학 교육과정 설계에 참여하고, 교육을 이수한 학생의 채용까지 연계한 뒤 발전기금을 기탁한 점에서 '경남형 라이즈 모델'의 대표적인 성과로 평가된다"라고 설명했다.경남 라이즈 사업은 기업이 직접 참여해 현장 실무 중심 교육과정을 대학과 공동으로 개발·운영하는 것이 특징이다.경상국립대는 미래차 분야 교육과정 기획 단계부터 자동차 관련 기업들과 협력해 기업 현장의 기술 수요를 교육과정에 반영했고, 이를 바탕으로 실무형 인재를 양성해 취업으로 연결해온 것이다.원강산업은 인재 채용에 그치지 않고, 지속 가능한 지역 인재 양성을 위해 대학에 1억 원의 발전기금을 기탁하며 화답했다. 이에 대해 경남도는 "기업이 대학 교육에 투자하고, 교육받은 인재가 다시 기업의 성장을 돕는 지역 혁신의 모범적인 선례"라고 평가했다.이날 장학금을 받은 학생은 재학 중 '자작자동차 대회', '산학공동기술개발 과제', '컴퓨터 이용 공학(CAE) 해석 교육' 등 기업 수요에 맞춘 현장 중심 교육과정을 이수했고, 이후 원강산업에 정식 채용됐다.경남도 관계자는 "이번 취업 장학금 수여는 라이즈사업이 지향하는 지자체-대학–기업이 함께 만드는 인재 양성 모델의 성과를 보여주는 대표적인 사례"라며, "앞으로 대학과 기업이 긴밀히 협력해 청년들이 지역에서 취업하고 정착하며 성장하는 교육·취업 연계 모델 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.김재현 원강산업 대표는 "지난해부터 경상국립대 라이즈 사업에 참여하고 있다"며, "좋은 인재가 우리 회사에 입사하게 되어 기쁘고 도움을 주신 경남도와 대학에 감사드리며 앞으로 본 사업을 통해 도내 대학으로부터 채용을 확대해 나갈 방침"이라고 밝혔다.한편 경상국립대학교는 1월 말 기준 원강산업을 포함해 지엠비코리아(주), 한국NSK(주), SNT다이내믹스(주), ㈜유니크, 세일공업(주) 등 지역 38개 참여기업과 미래차‧로봇 전문인력 양성(180명)을 목표로 라이즈사업을 추진하고, 현재까지 재학생 7명을 참여기업에 취업시키는 성과를 거두고 있다.