다른 지역은 후보자 난립인데, 부산교육감 선거 '0명'

6.3 전국동시지방선거가 넉 달 앞으로 다가왔지만, 부산시교육감 선거 판도는 아직도 안갯속이다. 정당 선거와 무관해 초기부터 선거전에 돌입해 인지도를 확보하는 게 관건인데, 진보·보수 진영 주자들의 '사법리스크' 등으로 당분간 눈치 보기 레이스가 이어질 전망이다.4일 부산시선거관리위원회에 따르면, 지방선거 예비후보자 등록 둘째 날인 이날 오후 2시 기준 선거관리위원회를 찾아 부산교육감 예비후보 등록 서류를 제출한 이는 한 명도 없다. 이는 서울 6명, 경기 3명, 경남 6명 등 경쟁이 치열한 다른 지역에 견줘봐도 대조적인 풍경이다. 시 선관위 관계자는 <오마이뉴스>와 전화에서 "지금까지 아무도 후보 등록을 하지 않았다"라고 말했다.출마 선언 여부조차 심지어 확인되지 않는 상황이다. 이웃 지역인 경남에서는 박종훈 교육감이 3선 연임 제한 규정에 묶이면서 벌써 다수가 출사표를 던졌다. 그러나 부산은 지난해 재선거 당시 후보자 난립과 달리 조용한 국면이다. 당시엔 단일화 과정이 필요할 정도로 보수진영에서만 여러 명이 적임자를 자처했다.그때와 딴판인 건 출마가 예상되는 이들이 대부분 사법리스크에 휩싸여 있는 탓이다. 지난해 3파전을 벌였던 정승윤 전 국민권익위원회 부위원장, 최윤홍 전 부산시교육청 부교육감이 각각 공직선거법 위반으로 재판 중이고, 현직인 김석준 교육감은 해직교사 특별채용 사건 1심에서 직위 상실에 해당하는 형을 선고받았다.일단 김 교육감은 현역 프리미엄을 등에 업고 최대한 늦게 출사표를 던질 것으로 보인다. 항소로 1심 선고에 불복하며 무죄를 주장하고 있는 김 교육감은 법적인 논란이 크게 문제가 될 게 없다는 입장이다. 현재 진보 진영의 분위기는 인지도가 높은 김 교육감 유일 구도로 흘러가고 있다. 아직 임기가 1년이 채 되지 않은 점도 영향을 주는 모양새다.보수진영의 주자는 누가 나올지 소문만 무성하다. 서로 움직임도 엇갈린다. 지난해 중도보수 4자 단일화를 거친 정 전 부위원장은 별다른 의견이 없는 반면, 최 전 부교육감은 언론 인터뷰에 나서는 등 선거 준비를 하고 있단 평가를 받는다. 두 사람 모두 1심이 진행 중이어서 출마하더라도 집중포화를 덜 맞는 시점을 선택할 가능성이 크다.이들 외에 하마평에 올라 있는 이들은 전영근 전 부산교육청 교육국장, 박종필 전 부산교원단체총연합회장, 전호환 부산·경남 행정통합 공론화위원회 공동위원장 등이다. 이들 가운데 일부는 사회관계망서비스(SNS)에 잇달아 지역이나 교육 관련 글을 활발히 올리는 등 사실상 출마 분위기를 조성하고 있다.겉으로만 드러나지 않을 뿐이어서 이들이 등장이 그리 멀지 않았다는 관측도 뒤따른다. 지난해 교육감선거 단일화 과정에 참여한 한 교육단체 관계자는 "사법리스크에서 무관한 후보들은 이미 물밑에서 뛰고 있어 조만간 카메라 앞에 서지 않을까 생각한다"라고 말했다. 다른 단체의 관계자는 "아직 때가 이르다고 보는 것 같다. 곧 출마 러시가 있을 것이고, 단일화가 관건이 되지 않겠느냐"라고 예상했다.그의 말마따나 다자구도가 되면 보수 쪽은 과제가 뚜렷하다. '분열=필패'라는 과거 학습효과로 투표일이 다가올수록 단일화 요구가 커질 게 자명하다. 지난 재선거의 경우엔 반년 전부터 이러한 목소리가 있었다. 이번엔 추진위를 꾸리더라도 한참 늦은 상태다. 이런 이유로 출마가 본격화하면, 단일화 과정을 밟는 단계로 갈지, 책임론 속에 각자도생으로 갈지 선택의 갈림길에 설 수밖에 없다.