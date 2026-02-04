서희철 전 비서관 "서철모 구정 '내란 동조·공직비리' 심판해야"

큰사진보기 ▲더불어민주당 서희철 전 법무부장관 비서관이 4일 대전시의회에서 기자회견을 열어 대전서구청장 선거 출마를 선언했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

서희철 전 박범계 법무부장관 비서관이 6.3지방선거에서 대전서구청장에 도전하겠다는 포부를 밝혔다.서 전 비서관은 4일 대전시의회에서 기자회견을 열어 "실력과 젊음으로 일만 하겠다. 준비되고 검증된 도구 서희철을 써 달라"고 대전 서구청장 선거 출마를 선언했다.그는 우선 출마 이유를 "서철모 청장의 무책임한 리더십과 구정 운영 때문"이라고 못 박으며, 정치적 책임론과 도덕성 논란을 한꺼번에 꺼내 들었다. 그는 "서철모 서구청장은 서구 공동체를 이끌 자격이 없다"며 "천인공노할 내란에 동조하고 옹호하는 리더가 여전히 반성과 성찰 없이 무책임한 구정을 이끌고 있다"고 비판했다.이어 "서 청장 주변에는 비리와 부정이 득세했고, 서구행정 역사에서 볼 수 없었던 대규모 공직비리가 일어났다"고 주장했다.서 전 비서관은 또 "서구민의 민생은 뒷전으로 밀렸고 그 과정에서 서구는 기회와 도약의 시간을 상실했다"며 "6월 선거는 심판의 장이 되어야 한다. 부정과 부패의 늪에 허우적거렸던 서철모 청장은 오는 6월 구민의 엄정한 심판에 직면할 것"이라고 경고했다.서 전 비서관은 자신의 강점으로 입법부·행정부·기업·정당·언론 등 다양한 영역에서의 이력을 전면에 내세웠다. 그는 "국회에서 박범계 의원을 도와 월평도서관, 갈마커뮤니티센터 건립 등 서구민의 숙원사업을 해결해 왔다"며 "상임위를 두루 경험하며 행정 현안과 예산을 다뤄본 경험이 풍부하다"고 강조했다.또한 "법무부장관 비서실장격 비서관을 역임하며 대전교도소 이전 사업을 최일선에서 수행했다"며 "검찰사무, 국가송무(국가를 피고나 원고로 하는 소송), 인권, 교정, 출입국·외국인 정책 등 법무행정 전반을 체득했다"고 덧붙였다.그는 공약으로 '기본소득·행정조직 재배치·일자리'를 강조하면서 ▲서구형 햇빛 기본소득 도입 ▲'서구민청' 구상 및 행정자원 분산 재배치 ▲방산·인공지능(AI) 연계 일자리 구청장(민군융합기술원 유치) ▲갑천 르네상스(둔산권 경쟁력 제고) ▲고향사랑기부금 1등 자치구 ▲가칭 대전자치구연합 선제 구축 등을 제시했다.햇빛 기본소득과 관련해 그는 "서구의 햇빛을 모아 구민 1인당 연간 2.2만 원을 현금 배당하겠다"며 "신재생에너지로 정의로운 전환을 이루고 미래세대에 안정적이고 영구적인 기본소득을 제공하겠다"고 설명했다.행정조직 개편에 대해서는 "서구청 조직을 관내에 분산 재배치하고 그 공간에 도서관 등 주민친화시설을 제공해 서구청을 구민께 돌려드리겠다"며 "취임 즉시 TF를 구성하고 용역에 착수하는 등 속도감 있게 추진하겠다"고 약속했다.일자리 분야에서는 "오는 7월 출범 예정인 민군융합기술원을 둔산권에 유치하겠다"며 "방산 소재·부품·장비기업이 서남부 평촌산단에 입지할 수 있도록 하겠다"고 말했다. 둔산권 정주 여건과 관련해서도 '갑천 르네상스'를 내세우며 재개발·재건축, 공원 연결성, 광역교통망 대응 등을 언급했다.서 전 비서관은 끝으로 민주당 경선과 본선 승리를 자신하며 "민주당 당원과 구민 선택으로 경선에서 승리하고, 본선에서도 국민의힘 후보와 대비되는 차별성과 경쟁력으로 압도적으로 이길 것"이라고 덧붙였다.한편, 1985년 생인 서 전 비서관은 해남고와 충남대를 졸업했다. 충청투데이 기자와 법무법인 지음 최고커뮤니케이션 책임자, 더불어민주당 중앙당 부대변인, 대전시당 대변인 등을 역임했다.