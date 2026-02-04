이충우 "관광 황성화, 산단조성으로 새 성장동력 찾겠다"

큰사진보기 ▲이충우 여주시장이 4일 언론인을 대상으로 연 ‘2026년 신년 정책브리핑’을 통해 시정운영 계획에 대해 밝혔다. ⓒ 여주시 관련사진보기

이충우 여주시장이 4일 언론인을 대상으로 연 '2026년 신년 정책브리핑'을 통해 시정운영 계획에 대해 밝혔다.이충우 시장은 이날 인사말에서 "지난 3년 반 동안 민선 8기 여주시가 85.3%의 공약 이행률을 보였지만 관심을 가지고 지속해서 추진해야 할 과제들이 아직 많이 남아 있다"고 말했다.이어 "지난 한 해 인터넷과 방송, 지면을 통해 보여준 기자 여러분의 여주시에 대한 지속적인 관심과 협조에 감사드린다"고 덧붙였다.관광 정책과 관련해 그는 "지난해 여주남한강출렁다리 개통으로 200만 명의 관광객을 유치해 관광객 600만 명 시대를 앞당겼다"며 "올해도 관광이 지역 경제 활성화로 직결될 수 있도록 활발한 지원 정책을 약속하겠다"고 밝혔다.여주시는 지난해 14억 4300만 원 규모의 관광상품권을 발행했으며, 올해도 10억 원 이상을 발행해 지역 소상공인에게 소비가 환원되는 구조를 이어갈 계획이다.주요 사업 추진 의지도 강조했다. 이 시장은 "여주시 신청사 건립, 가축분뇨 공공 처리시설 건립, 산업단지 조성, 반다비 체육센터 건립 등을 차질 없이 추진하겠다"며 "결자해지의 자세로 끝까지 책임 있게 진행하겠다"고 말했다.시가 추진하는 주요 사업으로는 신청사 건립, 가축분뇨 공공 처리시설, 산업단지 조성, 반다비 체육센터 건립 등이다. 가축분뇨 처리시설은 올해 6월 기본설계에 착수해 내년 6월 착공을 목표로 하고 있다. 가남 반도체 산업단지 5개소는 올해 12월 착공해 내년 12월 준공 예정이다. 신청사 건립은 2029년 2월 준공을 목표로 올해 3월 착공에 들어간다.도시재생 사업도 추진된다. 시민회관 부지는 '시민아올센터'라는 복합 커뮤니티 시설로 재탄생하며, 남한강 테라스 조성 사업은 올해 전 구간 준공을 목표로 공사가 진행 중이다.도시재생 사업에 대해서는 "원도심이 지닌 역사적 가치와 신도심의 성장 잠재력을 조화시키기 위해 밑 작업을 다져왔다"며 "올해부터는 가시적인 성과를 낼 것"이라고 밝혔다. 시민회관 부지는 '시민아올센터'라는 복합 커뮤니티 허브로 재탄생하며, 남한강 테라스 조성 사업도 올해 전 구간 준공을 목표로 하고 있다.최근 논란이 된 취양수 시설 개선 사업과 관련해 그는 "극한 가뭄 같은 기후 위기에 대응해 취수구를 낮춘다고 하지만 결국 보의 관리 수위를 2.8미터 낮추는 것"이라며 "이 경우 보의 담수량이 10%밖에 남지 않는다. 보 개방을 전제로 한 시설 개선 사업은 받아들이기 어렵다"고 말했다. 이어 "대통령도 4대강 이념적으로 접근 말라고 말했다"며 "여주가 10여 년 동안 좋은 수질을 유지하며 아무 문제 없이 이용해 온 현실을 살펴 재고해 줄 것을 환경부에 건의했다"고 덧붙였다.이 시장은 남은 임기 동안 가장 집중하고자 하는 핵심 목표와 방향성에 대한 기자의 질문에 "지난시간 문제 해결을 위해 노력해 왔다"며 "해당 사업들이 민선 9기에도 이어져야 한다"며 정책의 지속성을 강조했다.이 시장은 끝으로 "여주 시민으로서의 자부심을 드높이기 위해 시민 여러분께서 보내주신 격려와 신뢰를 나침반 삼아 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 변화를 만들어 낼 때까지 최선을 다하겠다"고 밝혔다.