"주민자치, 더 이상 미룰 수 없다" 2월 국회 통과 한목소리

"이번 2월 국회에서 지방자치법 일부개정안이 반드시 통과될 수 있도록 모두가 힘을 모아야 합니다."

큰사진보기 ▲4일 오후 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 '주민자치회 활성화 권역별 토론회'에서 발제자가 주민자치회 참고조례 개정 방향에 대해 발표하고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲토론회장을 가득 메운 서울, 경기, 인천, 강원 지역 주민자치 관계자들이 발표 자료를 경청하며 메모하고 있다. ⓒ 박상준 관련사진보기

큰사진보기 ▲"주민자치회의 자율성, 법으로 보장하라"4일 오후 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 '주민자치회 활성화 권역별 토론회'에서 지정 토론자들이 열띤 토론을 벌이고 있다. 왼쪽부터 황종규 좌장(동양대 교수), 하경환 관장(안양시 만안종합사회복지관), 오세범 변호사(법무법인 다산), 이혜경 소장(마을자치연구소). 이들은 한목소리로 주민자치회의 독립성 강화와 지방자치법 개정의 필요성을 역설했다. ⓒ 박상준 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 기자는 현재 고양시 주민자치 협의회 사무국장, 덕양구 주민자치 협의회 사무국장, 그리고 효자동 주민자치회장을 맡아 풀뿌리 민주주의의 최전선에서 활동하고 있습니다.

4일 오후 2시, 서울 종로구 서울글로벌센터 국제회의장에서 열린 '주민자치회 활성화 권역별 토론회(강원·수도권)' 현장. 행정안전부 주민자치혁신과 김 해 과장의 인사말이 끝나자마자 객석에서는 박수가 터져 나왔다. 2026년 새해를 맞아 주민자치의 실질적 권한 강화를 염원하는 현장의 갈증이 그대로 드러난 순간이었다.이날 토론회는 서울, 경기, 인천, 강원 지역의 주민자치회 관계자들과 전문가들이 대거 참석해 회의장을 가득 메웠다. 특히 행정안전부 김해 과장은 "주민자치회가 법적 근거를 명확히 하고 실질적인 운영 동력을 확보하기 위해서는 현재 국회에 계류 중인 지방자치법 개정안 통과가 절실하다"며 "현장의 뜨거운 열기가 국회까지 전달될 수 있도록 적극 노력하겠다"고 강조했다.이는 지난 1월 대구·경북권을 시작으로 전국을 순회하며 불붙기 시작한 주민자치 활성화 논의의 연장선상에 있다. 현장 활동가들은 이번 2월 국회가 주민자치의 독립성과 대표성을 확보할 마지막 '골든타임'이라고 입을 모았다.첫 번째 주제 발표를 맡은 이영재 더가능연구소 부대표는 '주민자치회 참고조례 주요 쟁점'을 발표하며, 최근 논란이 된 위원 선정 방식과 읍면동장의 역할 강화에 대해 짚었다.이 부대표는 "2023년 표준조례안에서 강화된 행정의 개입은 주민자치회의 독립성을 약화시킬 우려가 있다"며 "주민자치회가 스스로 지역의 변화에 맞게 세칙을 정할 수 있는 자율성이 보장되어야 한다"고 제안했다.주제 발표 이후 이어진 토론에서는 현행 주민자치회 조례와 운영 방식에 대한 날카로운 지적들이 쏟아졌다.하경환 안양시 만안종합사회복지관장은 "현재의 주민자치회는 예산과 인력의 독립성이 확보되지 않아 행정의 보조 기구에 머물러 있다"고 꼬집었다. 하 관장은 "주민자치회 사무국 인력의 인건비를 일반 보조금이 아닌, 지방자치법에 명시된 자치사무 수행 비용으로 인식해야 한다"며 안정적인 운영 예산 확보를 촉구했다.법률적 측면에서의 보완점도 제시되었다. 오세범 법무법인 다산 변호사는 "2023년 행안부 표준조례안에서 위원선정위원회의 위촉권을 읍면동장이 갖게 한 것은 주민자치회의 독립성을 심각하게 약화시키는 요소"라고 비판했다. 오 변호사는 "주민자치회가 명실상부한 주민 대표기구로 기능하기 위해서는 위원 선정 방식과 내부 세칙 결정 권한을 주민자치회에 오롯이 돌려줘야 한다"고 제안했다.이혜경 협동조합 마을사람 마을자치연구소장은 현장 활동가의 입장에서 실무적인 과제를 짚었다. 이 소장은 "위원들의 임기를 단순히 제한하는 것보다, 축적된 자치 역량이 단절되지 않도록 하는 연임 구조에 대한 고민이 필요하다"며 "동시에 분과장 및 핵심 위원들의 동시 교체로 인한 불안정성을 극복할 수 있는 평가제도와 교육 과정의 의무화가 병행되어야 한다"고 조언했다.두 번째 주제인 '주민참여예산제도를 통한 활성화 방안'에서는 전성민 한국지방행정연구원 연구위원이 마을단위 포괄예산제 도입의 필요성을 역설했다. 전 연구위원은 "현재의 행정 승인 후 집행하는 통제 중심의 방식에서 벗어나, 주민총회에서 결정된 사항이 예산에 직접 반영되는 '재정 민주주의'가 실현되어야 한다"고 강조했다.우수 사례로 소개된 시흥시 정왕2동 주민자치회의 '정이마을방송국' 모델은 큰 호응을 얻었다. 주민들이 직접 예산을 편성해 마을 방송국을 운영하며 소통의 허브로 만든 사례는 참석자들에게 구체적인 영감을 제공했다.이날 토론회의 백미는 질의응답 시간이었다. 평소 2~3명에 그치던 질의 시간이 무색하게, 10여 명이 넘는 참가자들이 마이크를 잡았다.고양특례시 주민자치 협의회 사무국장 자격으로 참석한 필자는 현장의 목소리를 직접 청취하며 고양시의 현안과도 연계해 고민을 이어갔다. 한 참석자는 "주민자치회 위원의 임기가 너무 경직되어 있어 역량이 쌓일만하면 교체된다"고 성토했고, 또 다른 관계자는 "사무국 운영비가 지자체의 눈치를 보지 않고 안정적으로 지원될 수 있는 법적 근거가 이번 개정안에 반드시 포함되어야 한다"고 목소리를 높였다.회의장은 수도권뿐만 아니라 멀리 강원도에서 달려온 위원들의 열기로 가득 찼다. 예정된 시간을 훌쩍 넘겨서까지 이어진 질문들은 주민자치가 더 이상 구호에 그쳐서는 안 된다는 현장의 절박함을 대변했다.이번 토론회는 주민자치회가 단순히 행정의 보조 기구가 아니라, 마을의 문제를 스스로 해결하는 '주민대표기구'로서 우뚝 서기 위한 제도적 뒷받침이 얼마나 절실한지를 다시 한번 확인시켜 주었다.전국 각지에서 모인 주민자치 위원들의 염원은 하나였다. 2월 국회가 더 이상 정쟁을 멈추고, 풀뿌리 민주주의의 근간인 주민자치 활성화를 위해 지방자치법 개정안을 조속히 통과시켜야 한다는 것이다.오늘의 뜨거웠던 열기가 2월 국회의 문을 열 수 있을지, 전국의 주민자치 위원들이 지켜보고 있다.