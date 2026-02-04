광주·전남 교육감 "행정통합 동의안, 시·도 의회 통과... 환영"

큰사진보기 ▲이정선 광주광역시 교육감(왼쪽)과 김대중 전라남도 교육감. ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

광주·전남 행정 통합 동의안이 압도적 찬성 속에 4일 시·도 의회를 통과하자 이정선 광주시교육감과 김대중 전남도교육감이 한목소리로 환영 입장을 냈다.이정선 시교육감은 이날 입장문에서 "광주시의회와 전남도의회에서 '광주·전남 행정통합 의회동의' 안건이 동시에 의결됐다. 환영한다"고 밝혔다.이 교육감은 "광주시교육청은 행정의 경계를 넘어 모두가 다함께 성장하는 '기본교육특별시'를 향한 위대한 여정을 시작한다"며 "'광주의 실력'과 '전남의 글로컬' 교육 에너지를 하나로 묶어 대한민국 교육의 새로운 표준을 세울 것"이라고 했다.그는 "도시와 농산어촌이 동반 성장하는 상생 모델을 통해 우리 아이들이 언제 어디에서나 최고의 교육 서비스를 누릴 수 있는 성장의 토대를 완성하겠다"며 "물리적 결합을 넘어 교육 인프라의 전면적인 공유와 세밀한 행정 융합으로 통합의 시너지를 안착시키겠다"고 말했다.이 교육감은 "통합특별시가 미래 세대에게 매력적인 배움의 터전이 되고, 광주·전남이 하나되는 기본교육특별시가 되도록 모든 역량을 쏟겠다. 320만 시·도민과 함께 다양한 실력이 미래가 되는 기본교육특별시를 만들겠다"고 덧붙였다.김대중 전남교육감도 입장문을 내고 "역사적인 광주·전남 행정, 교육 통합의 큰 산을 넘었다"며 환영 입장을 밝혔다.김 교육감은 "광주·전남 통합은 더 큰 대한민국, 더 큰 미래를 위해 반드시 이루어내야 할 역사적 과제"라며 "행정은 물론 교육까지 완전한 모습으로 통합을 이루어냄으로써, 시대적 과업을 완수해야 한다"고 말했다.이어 "아직 넘어야 할 산이 많다"면서 "오늘 시·도의회 동의를 디딤돌 삼아 국회에 제출된 '특별법'이 지역민의 목소리를 반영하여 보다 완벽한 내용으로 제정되도록 온 힘을 기울여야 한다"고 강조했다.김 교육감은 "단순한 '1+1'의 결합을 넘어, 통합을 통해 헌법적 가치인 교육자치를 확장하고 더 큰 미래교육을 만들어가겠다"면서 "시·도민과 교육가족의 뜻을 받들어 행정과 교육 통합이 안정적으로 추진될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.