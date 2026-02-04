학교비정규직 "명절휴가비 정률제 즉각 시행해야"

큰사진보기 ▲경남학교비정규직연대회의는 4일 경남도교육청 현관 앞에서 “학교비정규직 명절휴가비 정률제 즉각 시행. 집단임금교섭 명절 전 타결”을 촉구했다. ⓒ 윤성효 관련사진보기

AD

곧 설명절을 앞두고 있는 가운데 학교비정규직 노동자들이 '명절휴가비 정률제 즉각 시행'을 요구하고 나섰다.전국학교비정규직노동조합 경남지부(지부장 박쌍순), 전국여성노동조합 경남지부(지부장 이진숙), 공공우수노동조합 전국교육공무직본부 경남지부(지부장 최미아)로 구성된 경남학교비정규직연대회의는 4일 경남도교육청 현관 앞에서 "학교비정규직 명절휴가비 정률제 즉각 시행. 집단임금교섭 명절 전 타결"을 촉구했다.이들은 명절 전 교섭 타결 불발시 신학기 총파업을 예고했다.전국학교비정규직연대회의(아래 '연대회의')는 교육부, 전국 17개 시·도교육청과 지난 2025년 8월부터 집단임금교섭을 진행해 그동안 본교섭, 실무교섭을 벌여왔다. 양측은 지난해 12월 집중교섭을 벌였으나 진전 없이 교착상태가 이어지고 있다.연대회의는 '명절휴가비 정률제 적용'을 요구하고 있다. 정률제는 기준을 미리 정해 일정 비율로 지급하는 제도를 말한다.이들은 "명절휴가비 등 복리후생수당에 있어서 정규직과의 차별 해소는 인권위 등에서도 권고하고 있는 사항"이라며 "새 정부 국정기조에 따라 국가기관·중앙행정기관 공무직들은 올해부터 정규직과 동일 기준인 기본급 120% 명절상여금을 지급받게 된다. 명절휴가비 정률제 요구는 최소한 직무 무관 복리후생수당은 정규직과 동일 기준을 적용하도록 하여, 적정 임금의 기준과 방향을 설정하고자 하는 취지이다"라고 방ㄱ혔다.설 명절 전 교섭 타결을 강력히 요구한다고 한 연대회의는 "교섭 타결을 위해서는 명절휴가비 정률제 도입이 반드시 전제되어야 한다"라며 "사측에 120% 정률제 도입을 위한 단계적 추진까지 논의할 수 있다는 제안도 이미 전달했다. 양보에도 불구하고 사측의 명절휴가비 정률제 거부로 명절 전 교섭 타결이 무산된다면 신학기 총파업 돌입이 불가피하다"라고 밝혔다.연대회의는 "왜 교육 현장만 차별 해소의 예외여야 하는가. 어째서 온몸 바쳐 학교를 지탱하는 노동자들에게는 명절이 서러움이어야 하는가"라며 "교육부와 교육청이야말로 공공부문의 모범 사용자가 되어야 한다"라고 강조했다.이어 "학교에서의 배움은 단순히 교단에서 가르치는 지식만이 아니다. 학생들은 밥을 주고, 돌봄을 제공하고, 방과후를 책임지는 이들이 받는 차별을 목격하며, 정규직과 비정규직의 차이를 가장 먼저 배운다. 이 배움은, 교과서에 쓰인 어떤 말보다도 강하게 다가온다"라고 덧붙였다.우리는 설 명절 전 교섭 타결을 강력히 요구한다. 그리고 그 전제는 분명하다. 명절휴가비 정률제 도입이다. 교섭 타결을 위해 연대회의는 세 차례 수정안을 제안하고, 120% 정률제 도입의 단계적 추진 방안까지 논의할 수 있다고도 제안했다. 그럼에도 사측이 계속해서 명절휴가비 정률제를 거부한다면, 그것은 더 이상 협상의 문제가 아니다. 차별을 지속하겠다는 선택이다.교육당국에 '지금 당장 결단'을 요구하 이들은 "명절 전에 타결 가능한 안을 내놓지 않는다면, 신학기 총파업을 포함한 강도 높은 투쟁에 돌입할 수밖에 없다"라며 "교육현장을 멈춰 세우는 책임은 노동자에게 있지 않다. 교육 재정, 예산 문제라는 허울뿐인 말 뒤에 숨어 차별을 고착화해온 교육당국에 있다. 차별을 끝내고, 공정한 기준을 세우고, 학교 현장을 지탱하는 노동의 가치를 바로 세우기 위해 결코 물러서지 않을 것"이라고 밝혔다.