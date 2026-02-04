학교에서 인성교육이 제일 중요한가

"그래도 인성교육이 제일 중요하지 않나요?"

AD

덧붙이는 글 | 민주시민교육이 더욱 화두가 되고 있는 요즈음 인성교육의 한계를 짚어보고 시민성 교육의 중요성을 나누어보고자 합니다.

학교 현장에서 교사든 학부모든 가장 자주 듣는 말이 있다.인성이라는 가치 자체를 부정하자는 말은 아니다. 다만 이것을 학교교육의 핵심 목표로 설정하는 것이 타당한가에 대해서 현장 교사로서 다시 묻고 싶은 것이다. 나는 교직 생활 내내 이 질문을 붙들고 씨름해 왔다.10여 년 전 6학년 담임을 맡으며 만난 한 아이가 있었다. 말투는 거칠었고, 수업 시간 내내 비스듬히 앉아 교사의 말을 흘려들었다. 지도를 하면 반항으로 응수했고, 규칙은 지켜야 할 약속이 아니라 거부해도 되는 것으로 받아들였다. 나는 그 아이를 잘 지도해 보고 싶다는 마음으로 상담을 하고, 접근 방식을 바꾸는 등 생활지도에 심혈을 기울였다. 밤잠을 설쳐가며 스스로를 돌아보기도 했다. 그러나 졸업식 날까지 그 아이의 기본적인 태도와 관계 맺는 방식에는 눈에 띄는 변화가 없었다. 이 경험은 특별한 사례가 아니다. 대부분의 교사들이 한번쯤은 겪는 흔한 경험에 가깝다.우리가 학교에서 인성이라고 부르는 태도, 배려, 책임감, 관계 맺는 방식은 심리학적으로 보면 성격 특성의 영역에 속한다. 성격 특성의 기저 성향은 대체로 이른 시기부터 형성되고, 어린 시절 이후에는 비교적 안정성을 보인다는 연구들이 축적되어 있다. 그렇다면 인성을 학교 교육만으로 단기간에 변화시키려는 기대가 반복해서 좌절되는 이유도 설명된다. 이는 특정 아이나 교사의 역량 문제라기보다, 인성이라는 개념 자체가 학교교육의 목표로 삼기 어려운 성격을 지니고 있음을 의미한다. 인성은 이미 가정 환경, 유아기 애착 경험, 기질과 성향 속에서 입학 전에 상당 부분 형성된다. 학교는 그 위에 얹혀 있는 공간이지, 처음부터 다시 설계할 수 있는 장소가 아니다.그럼에도 한국 사회에서는 여전히 모든 교육 문제의 해답처럼 인성교육이 호출된다. 인성은 측정하기 어렵고, 실패해도 책임을 묻기 쉽지 않으며, 사회 구조나 제도를 건드리지 않아도 되기 때문이다. 또한 우리 사회에는 유교적 전통의 영향 속에서 형성된 '사람 됨됨이'라는 관념이 오랫동안 의심받지 않은 채 상식처럼 받아들여져 온 측면이 있다. 그 결과 아이의 문제는 사회의 문제로 다뤄지기보다, 개인의 태도와 마음가짐으로 환원되기 쉽다. 이때 가장 손쉽게 호출되는 언어가 바로 '인성'이다. 그래서 질문을 바꿔야 한다. '인성을 가르칠 수 있는가?'가 아니라, '학교가 가장 잘할 수 있는 교육은 무엇인가?'라는 질문으로. 그 답은 민주시민교육이다.독일이나 북유럽 국가들은 한국식 개념으로 '인성교육'이라는 용어를 교육 정책의 중심 개념으로 사용하지 않는다. 이 사회들이 던지는 질문은 단순하다. "이 아이가 착한가?"가 아니라 "이 아이가 공적 사안에 대해 판단하고 참여할 수 있는가?"이다. 교육의 목표가 개인의 성품 교정이 아니라 민주사회의 시민을 기르는 데 있기 때문이다.민주시민교육은 거창한 이념 교육이나 헌법교육, 특정 정치 사안에 대한 토론만을 의미하지 않는다. 오히려 학교생활 전반에서 아이들이 일상적으로 경험하고 반복하며 내면화할 수 있는 기회를 어떻게 설계하느냐의 문제와 관련 있다. 교실 규칙이 왜 필요한지 함께 토론하고 합의해 보는 경험, 갈등 상황에서 교사가 일방적으로 판단하지 않고 조정의 과정을 끝까지 견뎌보는 경험이 여기에 해당한다. 특히 초등학교에서는 이러한 교육이 더욱 적시성과 현실성을 가져야 한다.쉬는 시간에 친구와 다툰 일이 있다면, 예정된 수업을 잠시 미루고 그 사건을 토론의 소재로 삼을 수 있다. 무엇이 문제였는지, 서로는 어떻게 느꼈는지, 어떤 선택이 가능했는지를 함께 이야기하는 과정 속에서 아이들은 규칙과 책임, 타인의 권리를 자신의 삶과 맞닿은 문제로 이해하게 된다. 아이가 공적 사안 앞에서 말하고, 듣고, 판단하는 기회를 가짐으로써 바른 인성의 소유자를 넘어 시민이 될 수 있다. 삶의 장면이 곧 배움의 장면이 될 때 교육은 교과서를 벗어나 아이들의 일상 속으로 스며든다. 이것이 바로 가정이나 사교육으로는 대체하기 어려운, 학교만이 할 수 있는 민주시민교육이다.