26.02.04 14:25최종 업데이트 26.02.04 14:25

인천시, '2025년 교통문화지수 평가' 특·광역시 1위

국토교통부 주관, 한국교통안전공단 실시... 84.83점으로 전년 대비 1.77점 상승

인천광역시청 청사 전경.
인천광역시청 청사 전경. ⓒ 인천시

인천시(시장 유정복)는 국토교통부가 주관하고 한국교통안전공단이 실시한 '2025년 교통문화지수 평가'에서 8개 특·광역시 가운데 1위를 차지했다.

교통문화지수는 운전행태, 보행행태, 교통안전 실태를 조사․분석해 100점 만점으로 계량화한 지표다. 전국을 △인구 30만 이상 시 △인구 30만 미만 시 △자치구 △군 지역 등 4개 그룹으로 구분해 지역별 교통문화 수준을 평가한다.

2025년 인천광역시의 교통문화지수는 84.83점으로, 전년 83.06점 대비 1.77점 상승했다. 전국 평균 81.34점보다 3.49점 높은 수치다. 이는 인천시의 지속적인 교통문화 개선을 위한 노력과 적극적인 시민들의 참여가 어우러져 이뤄낸 성과로 평가된다.

특히, 전국 자치구 평가에서는 계양구가 1위, 부평구가 2위, 남동구가 3위를 차지해 인천시 기초 자치구가 전국 1~3위를 모두 석권하는 성과를 거뒀다. 이로써 인천시는 기초자치구 평가에서 6년 연속 전국 1위를 달성했다.

유정복 시장은 "시민과 지자체가 함께 한마음으로 교통문화 향상을 위해 노력한 결과"라며 "앞으로도 보다 더 향상된 교통서비스 제공과 교통안전 캠페인을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

이한기 (hanki) 내방

사람에 대한 기사에 관심이 많습니다. 사람보다 더 흥미진진한 탐구 대상을 아직 보지 못했습니다.

