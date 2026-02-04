경기도지사 출사표 양기대 "경기도 4개 권역 행정 체계 개편하겠다"

큰사진보기 ▲경기도지사 출사표 던진 양기대 전 더불어민주당 국회의원 공약 발표 기자회견 ⓒ 이민선 관련사진보기

경기 도지사 선거에 출사표를 던진 양기대 전 더불어민주당 국회의원이 경기도 행정을 4개 권역별 행정 체계로 개편하겠다는 공약을 발표했다.양 전 의원은 4일 경기 도의회에서 기자회견을 열어 "현재의 수원 본청 중심의 비대한 행정 구조로는 도민이 체감할 만큼 빠르고 강한 행정 서비스를 제공하기 어렵다"며 "31개 시·군의 생활권과 산업 특성을 반영한 4개 권역청을 신설해 행정의 속도와 현장성을 극대화하겠다"고 밝혔다.그러면서 경기도를 ▲북서권역 ▲북동권역 ▲중서권역 ▲동남권역 등 4개 권역으로 재편하고, 각 권역에 기능과 역할이 특화된 행정청을 설치하겠다고 공약 했다.구체적으로 북서권역에는 '평화경제청'을 신설해 접경 지역 중첩 규제 혁파와 평화·미래산업 육성을 전담하고, 북동권역은 기존 북부청 기능을 재편해 생태·관광과 방산·드론 등 전략 산업 중심의 '생태관광경제청'으로 발전시키겠다는 구상이다.​또한 중서권역에는 '스마트행정청'을 설치해 스마트 행정서비스와 AI·IT 지식산업 육성, 디지털 도시재생과 수도권 교통 연결체계 구축 등을 핵심 사업으로 추진할 계획이다. 이를 위해 기능적 클러스트도 조성하기로 했다.​동남권역에는 '미래경제청'을 설치해 용인·화성·평택을 중심으로 반도체 및 미래 모빌리티 산업을 현장에서 밀착 지원하겠다는 게 양 전 의원 설명이다.​양 전 의원은 "본청은 경기도 전체의 총괄기획, 통합안전, 대외협력(중앙정부 협의), 예산 및 갈등 조정, 초광역 인프라 구축을 책임지는 '전략사령탑' 역할을 수행 할 것"이라며 "이번 개편은 단순히 경기도를 나누는 것이 아니라, 경기도 전체 경쟁력을 키우는 행정 혁신"이라고 강조했다.