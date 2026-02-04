이병훈, 전남광주특별시장 예비후보 등록

큰사진보기 ▲이병훈 더불어민주당 호남발전특별위원회 수석부위원장이 4일 오전 광주광역시 선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 전남광주특별시장 예비후보 등록을 하고 있다. ⓒ 독자 제공 관련사진보기

이병훈 더불어민주당 호남발전특별위원회 수석부위원장이 4일 오전 광주광역시 선거관리위원회에 제9회 전국동시지방선거 전남광주특별시장 예비후보 등록을 마쳤다.이 예비후보는 현재 민주당 호남특위 수석부위원장으로서 임기 시작 이후 정책 토론회, 현장 방문, 간담회, 주민 의견 수렴 등을 잇달아 진행하며 호남 발전을 위한 실질적 대안 마련에 힘쓰고 있다.광주시 문화경제부시장 재직 당시에는 광주형 일자리 유치를 이끌었고, 초대 아시아문화중심도시 추진단장으로서 국립아시아문화전당(ACC) 건립을 주도했다.30대에는 광양군수로 재직하며 동광양시와 광양군 통합을 성사시킨 바 있고, 전남도에서 주요 행정 요직을 두루 거치며 고흥 우주센터 유치, 여수 세계박람회(EXPO) 유치 등 국가 프로젝트를 성공적으로 추진했다.국회의원 재직 시절에는 광주 아시아문화중심도시 조성에 관한 특별법 개정 등 민생과 국가 문화정책을 현장에서 이끈 대표적인 행정가로 평가받고 있다.이 예비후보는 오는 9일 오전 10시 30분 광주 동구 5·18민주광장에서 전남광주특별시장 출마를 선언하고, 전남·광주 미래 비전을 제시할 예정이다.