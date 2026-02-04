"충남·대전통합특별법, 교육자치 심각하게 훼손... 전면 재검토하라"

큰사진보기 ▲더불어민주당이 발의한 충남·대전통합특별법안이 교육자치를 심각하게 훼손한다며 대전지역 교육·학부모 단체들이 '충남대전통합특별시 설치 반대 공동대책위원회'를 구성해 반대운동에 나섰다. 사진은 4일 오전 대전교육청 앞에서 진행된 출범기자회견. 공대위에는 대전광역시교육청공무원노동조합, 대전참교육학부모회, 대전교육희망네트워크, 대전학부모연대, 양심과인권-나무, 인권교육공동체숲, 전국교육공무직노동조합대전지부, 전국교직원노동조합대전지부, 평등교육실현을위한대전학부모회 등이 참여하고 있다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

더불어민주당이 발의한 충남·대전통합특별법안에 대해 대전지역 교육·학부모 단체들이 반발하고 나섰다. 특별법안을 살펴보니 교육자치를 훼손하는 내용이 가득하다는 주장이다.'충남·대전통합특별시 설치 반대 공동대책위원회(이하 공대위)'는 4일 대전교육청 앞에서 출범 기자회견을 열고 "교육 주체의 목소리를 외면한 채 교육 자치를 훼손하는 방향으로 충남·대전통합특별시가 설계되고 있다"며 통합특별법안의 전면 재검토를 요구했다.이날 기자회견에서 공대위는 통합 논의가 광주·전남과 대전·충남을 축으로 빠르게 진행되고 있는 상황을 전제로, "교육 자치의 가치를 처참히 짓밟은 채 오로지 행정 편의와 효율성만을 앞세운 '관료 중심의 야합'으로 치닫고 있다"고 주장했다.공대위는 먼저 "주권자를 기만하는 '일방통행식' 밀실 통합 논의를 즉각 중단하라"고 요구했다. 이들은 "현재의 통합 논의 과정에서는 교사, 학생, 학부모, 교육공무직 및 교육행정공무원 등 교육의 주체들이 철저히 배제돼 있다"며 "시·도민 다수가 통합의 실체조차 모르는 상황에서 2026년 선거를 목표로 단 두 달 만에 시행 준비를 끝내겠다는 속도전은 결국 현장의 파괴와 혼란만 부를 것"이라고 우려했다.두 번째로 공대위는 특별법안이 교육 자치를 일반 행정의 하위 부서로 종속시키는 '관료 독점 설계'라고 비판했다. 이들은 "통합특별시장이 국무총리와 교육자치 성과 협약을 체결하도록 하는 구조는 교육 정책을 '경제과학국방중심도시' 조성의 도구로 전락시키는 장치이며, 시장 중심의 기본계획심의회에 부교육감을 당연직으로 참여시키는 방식 역시 교육을 행정권력에 예속시키려는 시도"라고 비판했다.세 번째로 공대위는 교육 양극화를 부채질하고 공교육의 근간을 흔드는 '특권학교' 조항을 전면 삭제하라고 주장했다. 이들은 자율학교·영재학교·특목고에 대한 특례 부여를 "공교육의 보편적 기준을 포기하고 특정 계급만을 위한 '그들만의 리그'를 제도화하는 것"이라며 "일반 학교는 소외시키고 특권학교에만 교육과정 편성권과 예산이 집중될 경우 결국 교육의 대물림과 학교 서열화가 강화될 것"이라고 경고했다.네 번째로 공대위는 외국인학교·국제학교 설립과 운영에 운영비의 50%까지 세금을 지원할 수 있게 한 조항을 '세금 낭비이자 교육 차별의 조례화'로 규정하면서, "일반 공립학교의 노후 시설은 방치하면서 국제학교·외국인학교에 재정을 퍼붓는 구조는 교육 공공성을 무너뜨리고 내국인 부유층 자녀들에게 우회 입학 통로를 열어주는 방식으로 평등한 교육 기회를 훼손할 수 있다"고 지적했다.마지막 다섯 번째로 공대위는 대전·충남 교육청을 폐지하고 '단 한 명의 통합 교육감'을 선출하도록 한 설계를 두고, "지역별 교육 차이를 외면하고 행정 편의주의에 기반하여 단일 교육감 체제를 결정했다"며 철회를 촉구했다.이같은 요구와 함께 공대위는 "정부와 국회는 주권자의 목소리에 책임 있게 응답하라"면서, "우리는 통합특별법안이 철회되고 민주적 교육 자치가 뿌리내릴 때까지 끝까지 투쟁하고 행동할 것"이라고 덧붙였다.이날 규탄발언에 나선 신은정 전국교육공무직본부 대전지부 사무국장은 "이번 특별법안은 교육 격차를 해소하기는커녕 특권 교육과 서열화된 교육 체계를 강화하는 양극화 정책"이라면서 "그 결과 공교육은 축소되고, 교육 복지가 무너지며, 교육 불평등이 경제 불평등을 재생산하면서 지역 공동체는 더욱 빠르게 해체될 것"이라고 우려했다.또 채정일 대전시교육청공무원노조 위원장은 "특별법안은 교육 영역에 대한 중앙·광역 권력 집중과 정치 개입 요소가 두드러진다"고 지적했다. 그는 국무총리·특별시장 간 '성과 목표 협약' 구조와 '지원위원회에서 교육감 배제', '부교육감 2명 국가공무원 고정' 등을 제시한 뒤 "이러한 조항들이 결과적으로 교육감은 있으되 권한은 약화되고 교육청은 존재하되 실질 결정은 행정 권력이 하는 교육 종속 통합으로 흐를 수 있다"고 주장했다.아울러 신은 전교조 대전지부장은 "효율성이라는 명분 아래 교육의 본질이 무시되고, 교육이 자본 유치를 위한 수단으로 전락할 수 있다"고 우려했고, 강영미 전국참교육학부모회 회장은 "지방선거를 몇 달 앞둔 시점에서 갑자기 통합 교육감을 뽑으라는 구조는 유권자에게 '투표 포기'를 강요하는 것이며, 준비되지 않은 교육감 선출의 피해는 고스란히 학생 몫이 될 것"이라고 했다.한편, 공대위에는 대전광역시교육청공무원노동조합과 전국교직원노동조합 대전지부, 전국교육공무직노동조합 대전지부, 대전참교육학부모회, 대전학부모연대, 대전교육희망네트워크, 평등교육실현을위한대전학부모회, 양심과인권나무, 인권교육공동체 숲 등이 참여하고 있다.