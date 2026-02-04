계단뿐인 여주선관위... 행사장 못 올라간 휠체어 이용자들

큰사진보기 ▲경기 여주시선거관리위원회의 ‘예비후보자 입후보 설명회’가 열린 3층 회의실은 계단으로만 접근이 가능하다 ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲여주시선거관리위원회가 1층에 장애인을 위해 마련한 입후보 설명회 ⓒ 이장호 관련사진보기

큰사진보기 ▲여주시선거관리위원회 3층 회의실에서 열린 ‘예비후보자 입후보 설명회’ ⓒ 이장호 관련사진보기

제9회 전국동시지방선거를 앞두고 공정한 선거 관리와 민주주의의 가치 실현에 앞장서야할 선거관리위원회가 장애인 등 교통약자의 접근성과 평등한 참정권을 외면한다는 비판이 제기됐다.3일 오후 1시 40분경, 경기 여주시선거관리위원회 청사에서 열리는 '예비후보자 입후보 설명회'에 참석하기 위해, 여주선관위를 찾은 여주시장애인자립생활지원센터 조정오 소장을 비롯한 휠체어 사용 장애인 5명과 활동지원사, 장애인 인권활동가 등 10여 명은 난감한 상황을 마주했다.여주선관위의 '예비후보자 입후보 설명회'가 열리는 회의실은 3층으로, 청사에 엘리베이터가 없어 계단으로 올라가야 했다.휠체어 사용 장애인들은 계단뿐인 여주선관위 청사 구조 탓에 설명회가 열린 3층에는 발도 들이지 못했다.결국 여주선관위는 부랴부랴 1층에 자리를 마련하고 휠체어 사용 장애인들을 위해 따로 설명회를 진행했다. 이번 설명회는 예비후보자 등록 신청 방법, 후원회 등록, 선거운동의 제한 및 금지 사항 등 입후보 예정자들에게는 선거와 관련한 핵심적인 정보가 전달되는 자리였다.조정오 소장은 "4년 전 무소속 시의원 출마를 위해 방문했을 때도 장애인, 노인, 임산부 등 교통약자가 설명회에 참여할 수 있도록 개선해달라고 강력히 요청했었다"며 "4년이라는 시간이 흘렀음에도 달라진 것이 전혀 없다는 사실에 참담함을 느낀다"고 말했다.현행 '장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률'과 '장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률'은 공공기관이 서비스를 제공할 때 장애인에게 차별 없는 접근성을 보장할 것을 명시하고 있다.현장에 있던 한 인권활동가는 "선거에 출마하려는 후보자조차 설명회에 평등하게 참석하지 들어가지 못하는 상황에서, 어떻게 장애인을 위한 정치를 논할 수 있겠느냐"고 말했다.선관위 관계자는 "건축한 지 20년이 넘는 청사로 엘리베이터 설치가 어려운 구조여서 신축을 요청하고 있다"고 밝혔다. 또 다른 관계자는 "선관위의 예산은 정부의 일반회계(국가 예산)에서 편성 및 지원되며, 예산은 기획재정부를 통해 확정된다"면서 "청사 시설개선 등의 정부 예산 확보가 어려운 점도 있다"고 해명했다.