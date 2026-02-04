설레는 마음으로 병원에 온 신규 간호사들, 왜 절반이 떠날까

큰사진보기 ▲AI로 생성한 간호사 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

"우리가 마음 놓고 환자를 돌볼 수 있는 병원은 대체 어디에 있습니까?"

매년 2월이면 하얀 가운을 입은 수만 명의 간호 졸업생들이 설레는 마음으로 병원 문을 두드린다. '백의의 천사'라는 거창한 수식어가 아니더라도, 누군가의 생명을 지키겠다는 숭고한 사명감을 품은 채다. 하지만 2026년 현재, 그 설렘이 사직서로 변하는 데 걸리는 시간은 채 1년이 되지 않는다.대한간호협회가 지난 2023년 6월 발표한 '병원간호사회, 병원간호인력 배치현황 실태조사'에 따르면 신규 간호사의 절반(57.4%)이 1년 이내 사직을 선택했다(2022년 기준). 신규 간호사의 이직률이 50%를 상회하는 비정상적인 구조 속에서, 이제 막 면허를 취득한 예비 간호사들은 묻는다.신규 간호사들이 현장을 떠나는 가장 큰 이유는 '준비되지 않은 채 전쟁터에 던져지기 때문'이다. 병원은 신규 간호사에게 충분한 숙련 기간을 보장하지 않고 있다는 의미이다.특히 지난 2025년 6월 21일부터 진료지원 간호사(PA 간호사)의 의료 행위를 법제화한 간호법 개정안이 시행되면서, 신규 간호사들에게 요구되는 전문성과 책임의 무게는 과거와 비교할 수 없이 무거워졌다.그러나 의정갈등으로 인한 전공의의 빈 자리와 인력 공백을 당장 메우기 위해 병원은 이들을 성급히 실전에 투입한다. 준비되지 않은 상태에서 사람의 생명을 다뤄야 한다는 공포는 신규 간호사들에게 상상 이상의 심리적 압박으로 다가온다.우리는 그동안 간호사들에게 사명감과 개인의 인내심만을 요구해 왔다. 하지만 신규 간호사의 높은 사직률은 '개인의 부적응'이 아닌 병원 시스템의 붕괴와 국가적 관리 부재를 의미한다. 사직을 예방하기 위해서는 '마인드 컨트롤' 강의가 아니라 실질적인 시스템 변화가 선행되어야 한다.가장 시급한 것은 '간호사 1인당 환자 수'를 법적으로 제한하는 것이다. 간호사가 한 번에 담당해야 하는 환자가 적정 수준으로 유지될 때, 비로소 신규 간호사를 가르칠 여유가 생기고 환자의 안전도 실질적으로 담보될 수 있다.보건복지부에 따르면, 2023년 기준 상급종합병원의 간호사 1명이 환자 16.3명을 간호하고 있다. 이는 미국(5.3명)·일본(7.0명) 등 주요 선진국의 두세 배에 달한다.인력 배치가 곧 의료의 질이자 안전망임을 법으로 명시해야 한다. 더불어 '교육전담간호사 제도'의 전면 확대와 의무화가 뒤따라야 한다. 오직 교육에만 전념할 수 있는 전문 인력을 배치하고 이에 대한 국가적 재정 지원을 강화하는 것이 간호 인력난 해결의 유일한 해법이다.간호 학생들은 이제 '빅5'라 불리는 대형 병원의 화려한 이름값에만 매달리지 않는다. 그들이 진정으로 원하는 곳은 선배의 눈치를 보지 않고 질문할 수 있는 곳, 실수했을 때 비난 대신 가르침을 주는 곳, 그리고 무엇보다 환자에게 위해를 가하지 않을 만큼의 적정 업무량이 보장되는 '안전한 병원'이다.지방의 중소병원들이 인력난을 호소하면서도 신규 간호사들을 불러들이지 못하는 이유를 직시해야 한다. 임금 격차도 문제지만, 그보다 더 큰 장벽은 '나를 지켜줄 시스템이 있는가'에 대한 불신이다. 간호법이 제정되고 정착기에 접어든 지금, 그 법의 효능감은 병원의 가장 약한 고리인 신규 간호사들의 사직률 감소로 증명되어야 한다.의료 현장에서 벌어지는 간호사 선배와 후배 간의 날 선 갈등과 괴롭힘 역시 구조적인 문제에 가깝다. 이는 한 사람이 감당하기 어려운 극한의 업무량 속에서, 신규의 작은 실수가 곧 동료의 과부하와 환자의 위험으로 직결되는 구조가 만들어낸 '비극'에 가깝다. 단순히 개인의 인성 탓으로 치부할 수만은 없는 문제다.팽팽하게 당겨진 활시위 같은 현장에서 발생하는 날카로운 마찰은 사실 시스템이 내지르는 구조적 비명이다. 제대로 된 교육과 지지 체계 없이 "알아서 살아남으라"며 등 떠미는 병원의 방치는, 이제 막 꿈을 펼치려는 예비 간호사들에게 거대한 공포의 그림자를 드리우고 있다.이제 막 학교 문을 나서는 아이들에게 "병원 생활은 원래 힘든 것"이라며 가스라이팅하는 시대는 끝나야 한다. 간호사 사직 문제는 개별 병원의 인사 관리를 넘어 국가의 보건의료 근간을 흔드는 경제적·사회적 손실이다. 매년 수만 명이 배출되지만 현장을 지키는 간호사는 늘 부족한 이 '밑 빠진 독에 물 붓기'식 구조를 국가가 책임지고 끊어내야 한다.우리는 아이들에게 미안해하지 않아도 되는 세상을 만들어야 한다. 그들이 취득한 면허가 장롱 속에 박히지 않도록, 병원이 '소모품'이 아닌 '전문가'를 대우하는 공간으로 거듭나야 한다. 2026년 봄, 병원으로 향하는 졸업생들의 발걸음이 더 이상 도살장에 끌려가는 듯한 무거움이 아니기를 간절히 바란다.