부산 해사법원 가시화... 법사위 소위 문턱 넘어

김용민 소위원장이 3일 국회에서 열린 법제사법위원회 법안심사제1소위원회에서 안건을 처리하고 있다.

부산 지역이 오랫동안 요구해온 해사전문법원 설치가 가시화하고 있다. 관련 법안이 첫 관문인 국회 법제사법위원회 법안심사 소위 문턱을 넘으면서 조만간 본회의 처리가 예상된다. 여야가 조율하는 과정을 거쳤는데, 발의자 중 한 명인 곽규택 국민의힘 의원은 '사실상 확정'이란 소식을 전했다.4일 국회 법사위에 따르면, 하루 전 법안심사 1소위원회는 해사전문법원 설치 근거를 담은 법안 안건을 심사해 의결했다. 1소위는 더불어민주당 전재수·박찬대, 국민의힘 곽규택·윤상현 의원 등이 각각 발의한 다수의 법안을 위원장 대안 형태로 전체회의에 상정하기로 했다. 법사위는 이르면 이번 주 이를 의결하고, 이달 안으로 본회의에 상정한다는 방침이다.긴 논의 끝에 여야가 합의한 법안의 골자는 해사국제상사법원을 부산과 인천에 두 곳에 두는 것이다. 관할구역을 권역별로 나누고, 각종 분쟁과 사건·사고를 포함해 국제상사까지 담당 범위를 넓혔다. 1심은 해사법원이, 2심은 두 지역의 고등법원이 맡는다. 개청 시기는 2028년~2032년 사이다.부산 서·동을 지역구로 둔 곽규택 의원은 논의 진전을 크게 반겼다. 자신의 페이스북에 법사위 1소위 회의 결과를 올린 곽 의원은 "긴 시간 논의되었던 해사국제상사법원 설립이 확정됐다"라며 "15년간의 염원, 부산의 해사법원이 마침내 2년 뒤 2028년 3월 1일에 개청할 예정"이라고 환영했다.그는 해사법원 설치가 입법의 마지막 단계에 다다른 만큼 무난한 통과를 전망했는데, 같은 국민의힘의 배준영 의원도 마찬가지 입장이다. 인천 중·강화·옹진의 배 의원은 "본회의 통과까지 몇 걸음밖에 남지 않았다"라고 상황을 설명했다.민주당의 정일영(인천 연수을) 의원은 "그동안 해상사고나 국제무역 분쟁이 생기면, 전문 법원이 없어 해외 중재나 외국 법원에 의존할 수밖에 없었다"라며 이 문제를 해결할 해법을 만들었다고 강조했다. 그는 "본회의 통과까지, 끝까지 책임지고 챙기겠다"라고 약속했다.부산 해사법원의 필요성을 강조해온 지방 분권단체는 '항소법원 지역 전담' 등의 요구가 반영되지 않은 점을 지적하면서도 "상당 시간을 끌어온 문제를 해소한다는 측면에서 의미가 있다"라고 의견을 밝혔다. 박재율 지방분권균형발전부산시민연대 상임대표는 "향후 미흡한 부분을 보완하는 과정이 있어야 하겠지만, 해수부 부산 이전 시점에 해사법원 설치가 빠르게 이루어져야 한다"라고 말했다.