지자체 통합 ... 1989년의 기억, 2026년의 불안

특별시 설치 이전에 임용된 공무원(교육공무원, 교육감 소속 지방공무원을 포함한다)은 종전의 대구광역시 또는 경상북도 관할구역 안에서 근무하는 것을 원칙으로 한다.

"통합되면 우리 애 학교는 어떻게 되나요?"대전 초등학교 3학년 학부모 김아무개씨는 요즘 맘카페에 들어갈 때마다 이 질문을 본다. "선생님이 충남으로 가면 어쩌죠?", "교육과정도 바뀌나요?"라는 글도 이어진다. 정부는 대전·충남, 광주·전남, 대구·경북을 통합해 '서울 못지않은 특별시'를 만들겠다고 말한다. 김민석 국무총리는 1월 16일 브리핑에서 "통합특별시에 각각 연간 최대 5조 원, 4년간 최대 20조 원 수준의 재정 지원을 하겠다"라고 약속했다. 그 화려한 약속에 우리 아이 학교는 아직 설계도조차 없다.대전충남특별시 설치 특별법안(의안번호 13471)은 296개 조문으로, 대구경북특별시 설치 특별법안(의안번호 16468)은 335개 조문으로, 광주전남초광역특별자치도 설치 및 지원특례에 관한 특별법안(의안번호 15612)은 3개 조문으로 구성되어 있다. 세 법안 모두 재정, 산업, 교통, 공공기관 이전, 규제 완화 등을 성실하게 담고 있지만, 교육을 다루는 방식은 가볍다. 대구·경북 법안에는 교육감 지위, 교육과정 자율권, 학교 운영 원칙 등을 규정한 교육 관련 조항이 25개 포함돼 있는 반면, 대전·충남 법안과 광주·전남 정준호 의원안에서는 관련 조항이 적다.국회입법조사처 역시 광역지자체 통합 과정에서 교육감 설치·선출 방식과 교육청 관할을 별도의 입법으로 정리하지 않을 경우, 지방자치 법체계와 충돌하고 제도 혼선이 커질 것이라고 지적한다.대구·경북 법안에는 그래도 교육을 설계해보려 한 흔적이 있다. 대구경북특별시 설치 및 한반도 신경제 중심축 조성을 위한 특별법안에는 제70조부터 제98조까지 25개 조문이 교육을 위해 따로 할애돼 있다. 제70조는 "특별시교육감은 독립적 지위와 권한을 보장받는다", 제74조는 "교육과정 기준을 자율적으로 정할 수 있다", 제75조는 "학교장에게 교육과정 편성·운영, 교원 인사, 예산 편성 권한을 위임할 수 있다"라고 규정하고 있다.국가 교육과정 틀을 유지하면서도, 대구·경북이 스스로 교육과정을 조정하고 학교 자율권을 확대할 수 있도록 여지를 준 것이다. 이 설계가 바람직한지에 대한 논쟁은 별개 문제다. 다만 적어도 이 법안에는 "통합 이후 교육을 어떻게 운영하겠다"는 그림이 담겨 있다.대전충남특별시 설치 특별법안은 모두 296개 조문으로 구성돼 있다. 통합의 목적, 조직과 사무, 재정 특례, 산업·교통·환경 정책, 공공기관 이전에 이르기까지 방대한 내용이 촘촘하게 들어 있다. 그러나 교육자치, 학교 운영, 교원 인사 원칙에 관한 조항은 없다. 통합 뒤 교육청을 하나로 합치는 문제는 매우 현실적인 과제다. 대전시교육청과 충남도교육청을 어떻게 통합할지, 교육감을 2명에서 1명으로 줄이면서 권한과 책임을 어떻게 나눌지, 두 지역의 다른 교육과정을 어떤 절차로 조정할지에 대한 고민이 필요하다. 그러나 법안에는 이 문제에 대한 문장 자체가 없다.광주·전남은 더욱 간단한 통합의 틀을 제시한다. 정준호 의원이 대표발의한 광주전남초광역특별자치도 설치 및 지원특례에 관한 특별법안은 제1조부터 제3조까지, 단 세 개 조문으로 구성돼 있다. 제1조는 통합의 목적, 제2조는 광주전남초광역특별자치도 설치, 제3조는 국가의 지원 특례를 규정한다.광주시와 전남도가 따로 마련한 '광주전남특별시 설치 특별법(안)'에는 보다 구체적인 내용이 포함되어 있지만, 이 초안은 아직 공식 입법 절차에 올라와 있지 않고, 일부 노동 관련 특례를 두고 논쟁이 벌어지는 단계다. 정작 국회에 제출된 정준호 의원 법안만 놓고 보면, 교육 부분은 통째로 비어 있는 셈이다.통합 이야기가 나오자 교사 커뮤니티가 뜨거워졌다. 대전 교사들은 "대전에서 근무하려고 임용시험을 봤는데, 통합으로 충남 벽지까지 전보 대상이 되는 것 아니냐"라고 걱정한다. 광주 교사들은 "시내 학교에서 일하다가 전남 도서지역으로 발령날 수 있다"라는 말에 긴장하고 있다.이에 대해 지자체와 정부는 "불이익은 없을 것"이라고 설명한다. 1월 13일 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 공동 입장을 통해 "행정통합 특별법에 시·도민 불이익 배제 원칙을 담고, 현재 근무하고 있는 광주시 또는 전남도 관할 구역 안에서 그대로 일하는 것을 원칙으로 하겠다. 교육공무원도 마찬가지다"라고 밝혔다. 대구·경북의 경우 김정기 대구시장 권한대행이 1월 27일 시청 내부 메시지에서 "통합에 따른 직원 여러분의 우려와 걱정을 잘 알고 있다. 하지만 직원들이 피해를 보는 일은 없도록 할 것"이라며, 통합특별법안에 "통합 이전에 임용된 공무원은 종전 대구시 또는 경북도 관할구역에서 근무하는 것을 원칙으로 한다"는 조항이 들어가 있다고 설명했다.그러나 교사들이 불안해하는 이유는 단순하다. "약속"과 "법"은 다르기 때문이다. 이런 점에서, 대구경북 법안의 제40조 3항이 갖는 의미는 분명하다.이 문장은 최소한의 안전선을 만들어 준다. 반대로 말하면, 대전·충남 법안과 광주·전남 정준호 의원안에는 이러한 법적 안전선이 아예 존재하지 않는다는 뜻이기도 하다.대전·충남에는 한 번의 경험이 있다. 1989년 1월 1일, 대전이 충남에서 분리되어 직할시가 됐을 때, 교원 인사는 큰 혼란을 겪었다. 충남도교육청 소속이던 교사들이 대전시교육청과 충남도교육청으로 갈라지는 과정에서, 인사 적체와 승진 누락, 생활권을 무시한 전보가 잇따랐다. 그 후유증은 몇 년 동안 계속됐다. 대전교사노동조합 이윤경 위원장은 1월 12일 인터뷰에서 이렇게 말했다."1989년 대전·충남 분리 당시 교원 인사 적체 등 심각한 혼란을 겪었다. 그와 같은 상황이 되풀이되지 않도록 교사들의 생존권 보호 장치를 법안에 명문화해야 한다."통합은 주민등록 주소 한 줄을 바꾸는 일이 아니다. 아이들이 어떤 선생님에게, 어떤 교실에서, 어떤 교육과정을 배우게 될지를 통째로 바꾸는 일이다. 대전·충남을 통합하면 2만 1,000명 교사와 23만 명 학생의 교육공동체가 하나의 교육청 아래 묶이게 된다. 광주·전남은 약 1만 8,000명의 교사와 30만 명의 학생, 대구·경북은 약 3만 명의 교사와 40만 명의 학생이 한 교육청 아래 묶인다. 이는 단순한 숫자가 아니다. 통합 후 바뀔 아이들의 교실과 교사들의 일터다.