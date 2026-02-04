시장 출마선언 홍석준 "대구를 영남 중심도시로 도약시키겠다"

큰사진보기 ▲홍석준 전 국민의힘 의원이 4일 오전 대구 경상감영공원에서 기자회견을 열고 대구시장 출마를 선언했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

홍석준 전 국민의힘 의원이 대구의 어려운 경제적 상황을 타개하겠다며 대구시장 출마를 선언했다.홍 전 의원은 4일 오전 대구시 중구 포정동 경상감영공원 선화당 앞에서 기자회견을 열고 "대구를 다시 영남의 중심도시로 도약시키겠다"라고 출마의 변을 밝혔다. 경상감영공원을 출마선언 장소로 택한 이유에 대해 그는 "대구가 오랫동안 영남의 정치, 경제, 문화, 사법, 군사 중심지였다는 사실을 환기하기 위해서"라고 설명했다.홍 전 의원은 "대구는 일제강점기 독립운동의 중심지였고 6.25전쟁 당시 공산주의를 막아낸 최종 방어선이었다"며 "해방 이후에는 섬유산업을 통해 국가 경제 성장에 기여한 도시였는데 이렇게 자랑스러운 도시가 어렵게 된 것은 정치의 문제가 크다"고 주장했다.그는 대구의 현 상황에 대해 "박정희 정권을 빼고 우리 지역이 정권을 잡았을 때도 대구에 큰 선물을 준 적이 없다"면서 "2000년대 LG와 삼성이 구미에서 떠나가는 때도 잡지 못했다"고 말했다. 이어 "인구는 작년말 235만이 붕괴되어 최근 10여년 사이 20만 가까이 감소했다"며 "GRDP는 30년째 전국 꼴찌이나 내용적으로는 최근 더 나빠졌다"고 진단했다.그러면서 자신이 시장에 취임한다면 대기업을 유치하겠다고 공약했다. 대구가 갖고 있는 장점인 전기, 노동력을 이용해 데이터센터, 시스템반도체, 로봇 분야의 대기업을 유치하겠다는 것이다.홍 전 의원은 민생회복을 위해 소상공인 지원 펀드 10조 원을 조성하고 제도개선과 정책사업을 통해 아파트 미분양도 조기에 해소하겠다고 약속했다.홍 전 의원은 대구시장의 자격으로 '지역 이해'와 '실무 경험'을 강조했다. 그는 "대구의 역사와 경제를 아는 사람이어야 하고 실제로 대구에서 일을 해본 경험이 필요하다"며 자신이 자동차주행시험장, 로봇산업진흥원, 국가산단 조성 등 각종 R&D 인프라와 기업 유치에 관여해 왔다고 주장했다.홍 전 의원은 "대구시장은 사람, 역사, 문화, 경제 등 대구를 잘 알아야 한다"며 "대구에 자기 집이 없는 사람이 대구를 안다고 할 수 없다. 대구에 자기 집이 없는 사람은 언제나 서울시민이 될 뿐"이라고 최근 시장 출마를 선언한 국민의힘 현역 국회의원들을 겨냥했다.그는 "외부에서 볼 때는 이러쿵저러쿵 훈수 두기 쉽지만 막상 들어가면 법과 제도의 한계, 예산 부족으로 할 수 있는 게 없다"며 "경험이 없이도 시장직을 잘할 수 있다는 말은 거짓말에 불과하다"고 지적했다.그러면서 "큰 사업일수록 법과 국비에 의존하게 되는데 국회의원만이 할 수 있기 때문에 국회의원의 역할이 크다"며 "이번 국민의힘 경선 과정은 당을 위해서나 대구를 위해서 대단히 이례적이고 불행하다"고 비판했다.홍 전 의원은 "국민의힘은 106석이라 소수야당으로 당하고만 있는데 현역 의원이 5명이나 선거에 나온 것은 대단히 불행한 일"이라며 "대구시는 육군이고 국회의원은 공군의 역할을 한다고 생각한다. 공군이 제 역할을 하지 못하면 육군의 전진도 없다"고 주장했다.이 자리에서 그는 자신의 치적을 알리는데 많은 시간을 할애했다. 홍 전 의원은 "일제가 합방 후 조선의 정기를 끊고자 경상감영의 정문인 관풍루와 선화당 사이에 헌병대와 우정국을 두었다"며 "헌병대 자리 병무청은 이전했으나 우정국 자리 우체본부 이전은 부지 확보 문제로 어려웠지만 제가 해결하여 현재 복원사업이 진행 중이다. 불가능했던 경상감영의 복원이 한 사람의 집념으로 이루어진 것"이라고 자찬했다.홍 전 의원은 "대구시민들과 함께 대구를 위대한 도시, 살기 좋은 도시, 자손들에게 자랑스러운 도시로 다시 세우겠다"며 "제가 태어났고 저와 제 자손들이 묻힐 대구의 발전을 위해 말이 아닌 결과로 보여 드리겠다"고 지지를 호소했다.