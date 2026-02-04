직선제만 남고 교육은 사라지는가

큰사진보기 ▲자료사진 ⓒ seenyboy on Unsplash 관련사진보기

광주·전남, 대전·충남... 지자체장들이 손을 잡고 통합을 외칠 때, 그 테이블 위에 교육은 '주체'가 아닌 '매물'로 올라와 있었다. 교육자치를 평생의 업으로 삼아온 이들에게 이번 통합은 '강제 전학'과 같다. 누구도 통합을 구걸하지 않았지만 거대 행정의 파도는 이미 우리 교실의 담벼락을 넘었다.행정통합 논의가 급하게 느껴지는 것은 이 논의가 갑작스럽기 때문이 아니라 오랫동안 미뤄져 왔기 때문이다. 수차례의 무산 끝에 지금이 아니면 또다시 몇 년을 허비할지 모른다는 현실적 판단이 작동하고 있음을 부인할 수 없다. 민주주의의 상징인 주민투표와 공청회가 거론되지만 복잡한 제도 개편 앞에서 그것이 충분한 숙의의 장이 되고 있는지에 대해서는 냉정한 평가가 필요하다. 그러나 지금은 '절차의 신화'에 매몰될 때가 아니라 실질적인 '설계도의 정치'로 전환해야 할 때다.우리 헌법은 대의제와 전문적 관료제로 나라를 이끌게 하고 있다. 우리는 헌법이 보장한 대의제와 전문적 관료제를 불신하는 대신 그들을 제대로 '부려야' 한다. 법안에 교육감 직선제가 명시되었다고 해서 교육자치가 지켜졌다고 착각하는 것은 위험하다. 교육감 선출 방식은 그대로인데 교육감이 할 수 있는 권한이 일반 행정의 논리에 종속된다면 그것은 무늬만 자치인 '박제된 권위'일 뿐이다.가장 우려스러운 지점은 특목고와 영재학교 설립권이다. 행정통합의 명분이 '지역 경쟁력'이다 보니, 지자체장들은 가시적인 성과를 위해 '특권 학교 유치'를 통합의 전유물처럼 활용하려 한다. 그러나 인구가 급감하는 지방에서 시급한 것은 소수를 위한 '특권 학교'라는 섬을 만드는 것이 아니다. 오히려 무너지는 일반 학교라는 대륙을 평평하고 단단하게 다지는 일이 우선이다. 통합특별시의 권한이 학교 서열화의 도구로 변질된다면 그것은 교육자치가 아니라 '교육의 정치화'에 다름 아니다.2월에 있을 공청회가 단순히 법안 통과를 위한 '통과 의례'가 되어서는 안 된다. 교육 주체들이 들고 가야 할 것은 구호가 아니라 날카롭게 다듬어진 '수정 법안'이어야 한다. 주민투표를 시행하기 어려운 현실적인 시간과 비용의 한계를 인정한다면 그만큼 대의기구와 교육 전문 조직의 책임은 막중해진다. 공청회에서 우리가 물어야 할 것은 통합 찬반이라는 이분법적 질문이 아니다. "통합특별시법에 명시된 학교 설립 권한을 어떻게 견제하고, 교육 예산의 독립성을 어떻게 확약받을 것인가"라는 구체적인 생존 전략이어야 한다.주민투표라는 광장의 민주주의가 현실적으로 어렵다면 이제는 '책상 위의 민주주의'가 어느 때보다 치열해져야 한다. 지선을 앞둔 정치적 혼란을 틈타 교육의 근간을 흔드는 독소 조항들이 슬그머니 통과되지 않도록 교육청과 교육계 리더들은 자신들에게 부여된 전문적 권한을 방패로 써야 한다. 그것이 급물살을 타는 통합의 소용돌이 속에서 아이들의 4년을 지키는 유일하고도 고독한 방법이다.40년 넘는 교육운동의 길에서 우리는 교육이 바뀌어야 사회가 바뀐다고 믿어왔다. 촌지 거부부터 혁신학교 운동에 이르기까지 때로는 찬사를 받고 때로는 오해를 사면서도 교육자치를 포기하지 않은 이유는 단 하나, 아이들의 존엄한 성장을 위해서였다.행정통합이라는 거대한 물결을 거스르기 어렵다면 그 물길의 방향이라도 교육의 가치 쪽으로 틀어야 한다. 아이들이 행복지수 꼴찌라는 우울한 성적표를 들고 있는 나라에서 행정의 효율이 교육의 공공성을 집어삼키게 둘 수는 없다. 지금 우리가 설계도 앞에 앉아 펜을 굳게 쥐어야 하는 이유다.