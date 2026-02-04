미국 'ICE OUT' 운동에 고등학생도 나섰다

큰사진보기 ▲로체스터 고등학교1월 30일 미국 로체스터 고교 학생들이 ICE OUT 시위를 벌였다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲동맹휴학에 동참한 아담스 고교2월 2일 아담스 고등학교 학생들이 2교시 ICE 퇴진을 요구하며 수업거부 시위를 벌였다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲동맹 휴학에 동참한 아담스 고교학생들의 안전을 위해 배치된 지역 보안관은 취재를 나온 기자에게 지역 사회의 일에 관심을 가져주고 이해해줘서 고맙다는 말을 전했다. ⓒ 이순영 관련사진보기

지난 1월 30일(현지시간), 미국 전역의 기업과 학교들이 최근 미국 이민세관단속국(ICE)의 조치에 항의하기 위해 진행된 전국적인 휴업에 참여했다. 이에 미국 미시간 로체스터 고등학교 학생들도 이날 2교시 수업 시간에 운동장에서 정중하고 평화로운 방식으로 수업 거부 시위를 벌였다.시위는 학교 내 운동장에서 이루졌지만 학교가 지시한 것이 아닌 학생들 스스로 기획, 진행한 것이었다. 교육구는 학생들의 안전을 위해 관리 감독을 해야 할 의무가 있기 때문에 현장에 학교 관계자, 오클랜드 카운티 보안관 등을 배치했다. 이를 통해 학생들이 보다 안전하고 질서 있는 시위를 할 수 있도록 협조했으며 학생들은 또한 평화로운 방식으로 자신을 표현할 수 있었다.이에 대해 로체스터 교육구 니콜라스 루소 교육감은 "학교 공동체의 안전은 언제나 최우선 사항"이라 우선적으로 밝히며 "교육구는 학생들의 헌법적 권리인 표현의 자유를 존중하여 학생들이 기본적인 학생 안전 및 법적 책임 관리를 했다"고 전했다.그러면서 "로체스터 관내 학교들은 비판적 사고, 효과적인 의사소통, 그리고 세상을 긍정적으로 변화시키기 위한 끈기를 갖춘 혁신적이고 자기 주도적인 학습자를 육성하기 위해 노력하고 있다"고 다시 한 번 강조했다.이어 2월 3일(현지 시간) 미국 미시간 아담스 고등학교에서 150명이 넘는 학생들이 2교시 때 수업 거부와 함께 ICE OUT 시위를 질서 있게 진행했다. 이들은 지역 사회와 이웃을 아끼는 마음이 무엇인지를 보여주며 피켓 시위를 진행했다.미국에서 이뤄지고 있는 피켓시위는 피켓에 담긴 짧은 문구로 소통하는 방식으로 이루어진다. 여기에는 정부 정책의 문제에 대한 의견, 시민의 권리, 자유와 평등에 관한 민주주의에 대한 진정한 목소리들이 담겨 있다.최근 몇 주 동안 미국 전역의 고등학교에서 자발적으로 일어나고 있는 학생들의 시위는 10대 청소년으로서 표현의 자유를 실천하고 또한 어른들은 이들의 발언권을 보호하는 형태로 이루어지고 있다.이에 대해 여러 우려와 비판의 목소리도 나오고 있으나, 미 법원은 표현이 비폭력적이고 학교 운영을 방해하지 않는 한, 학생들이 학교에서 수정헌법 제1조에 보장된 권리를 잃지 않는다고 일관되게 판결해 왔다.교육에는 시민 의식 함양도 포함된다는 것을 인식한 까닭이다. 학생들이 시사 문제를 이해하고, 평화적으로 단체를 조직하고, 대화에 참여하는 것은 사회구성원으로서 그리고 성인으로 성장하는 과정의 일부다.앞으로 ICE OUT에 동참하는 고등학교는 더 많아질 것으로 보인다. 자신들이 속한 지역과 국가에 무슨 일이 일어나고 있는지를 인식하고 이를 바로잡기 위해 나서는 10대들의 노력이 미 사회에 어떤 변화를 일으킬지 더 지켜볼 일이다.