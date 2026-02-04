울산시 '기회발전특구 2차' 지정, HD현중 등 10개 기업 3조 2708억 원 투자 계획

큰사진보기 ▲김두겸 울산시장이 4일 시청 프레스센터에서 울산 기회발전특구 총174만평 지정, 전국 최초 특구 면적상한 초과 달성에 따른 언론 브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

정부가 울산광역시의 154만 2990㎡(46만 6000평)를 기회발전특구로 2차 지정했다. 이에 따라 울산의 기회발전특구가 총 574만㎡(174만 평)로 확정되면서, 울산시는 전국 최초로 특구 지정 면적상한을 초과 달성하게 됐다. 산업통상부는 오는 5일 이같은 내용을 담은 '기회발전특구 지정 통합 고시'를 한다.이번 2차 지정 구역에는 울산·미포국가산단, 온산국가산단, 울산항만 및 항만배후단지, 자동차일반산단, 이화일반산단 등 5개 지구가 포함됐다. 이곳에는 HS효성첨단소재, GS엔텍, HD현대중공업 등 10개 기업이 3조 2708억 원을 투자할 계획이며, 1337명의 직접 고용이 새로 창출될 전망이다.기회발전특구는 지방 소멸을 막기 위해 지방으로 이전하거나 투자하는 기업에 세금 감면, 재정지원, 규제 특례, 정주 여건 개선을 종합 지원하는 제도로 구체적 투자 계획이 있는 앵커기업(선도기업) 확보가 특구 지정의 핵심이다.김두겸 울산시장은 4일 산업통상부 발표 후 기자회견을 열어 "울산은 1차로 127만 평을 확보한 데 이어 이번에 2차로 46만 6천 평을 추가로 지정받으면서 총 174만 평의 기회발전특구를 보유하게 됐다"며 "울산이 전국 최초로 기회발전특구 면적 상한을 초과 달성하는 성과를 거두었다"고 반겼다. 이어 "울산은 광역시 특구 상한 면적인 150만 평을 초과 달성했는데, '외국인 투자의 경우, 상한 면적을 초과할 수 있다'는 예외 규정을 적용받아 이 같은 성과를 냈다"고 덧붙였다.김 시장은 "민선 8기 울산시는 친기업 정책을 바탕으로 '기업 하기 좋은 울산'을 만드는데 앞장서 왔고, 파격적인 인센티브를 제공하는 기회발전특구 제도를 활용해서 양질의 일자리를 창출하는 대규모 투자 기업을 많이 유치해 왔다"고 밝혔다.그 사례로 "미포산단, 하이테크밸리 일반산단, 온산국가산단 등 1차 기회발전특구에는 현대자동차, 삼성SDI, S-oil 등 11개 앵커기업이 23조 4708억 원을 투자했고 약 5천 개의 직접 일자리가 창출되었다"고 소개했다.그러면서 "이번 특구 확대로 울산 기회발전특구의 경제적 파급효과도 크게 확대되어 총 30조 7842억 원의 생산유발효과와 15만 4741명의 취업유발효과가 기대된다"며 "이는 울산 경제 전반에 활력을 불어넣는 실질적인 성장 동력이 될 것"이라고 밝혔다.이어 "울산 기회발전특구의 확대는 스마트조선, AI, 친환경 에너지 같은 미래 산업으로 울산의 산업구조가 확장되고 있음을 보여준다"며 "기존 장점인 제조업에 첨단산업을 결합하고 미래 핵심 산업을 집중 육성하면서 울산을 전국에서 가장 기업 하기 좋고 일자리 풍부한 도시, 청년들이 정착하고 싶어 하는 도시로 만들어 가겠다"고 덧붙였다.또한 "기회발전특구 확대가 속도감 있는 기업투자와 시민이 체감할 수 있는 일자리 창출로 이어지도록 행정 지원에 최선을 다하겠다"고 강조했다.