독서유치원이라는 모순형용

큰사진보기 ▲온몸으로 즐기는 책놀이 유치원, 어린이집 환경아이들 초상권 문제로 인공지능으로 만든 사진, 장애/비장애 영유아가 온몸으로 책을 즐기는 유치원, 어린이집 환경을 표현 ⓒ 박창현 관련사진보기

'독서유치원'이라는 용어는 모순형용(Oxymoron)이다. 문자 해독을 전제로 하는 학령기 활동인 '독서'와 그 이전 단계인 '유치원'이 결합하였기에, 수사학적으로는 서로 상충한다. 그러나 최근 독서의 개념을 '그림책 보기'나 '문해력 기초 형성'으로 확장하고, 유치원을 배움의 '입문과 기초'를 상징하는 용어로 활용하면서 책과 친숙해지는 과정을 강조하려는 추세가 반영되었다. 결국 독서유치원은 책을 좋아하고, 책과 놀이하며, 책 읽기를 즐기는 유치원을 만들겠다는 의미로 통용된다.사실 '독서'라는 단어는 대체로 호의적이다. 아이가 책을 좋아하게 하겠다는 제안에 반대하기는 쉽지 않기에, '독서유치원'이라는 이름은 처음 접하는 순간 자연스럽게 고개를 끄덕이게 만든다. 그러나 교육 정책에서 중요한 것은 단어가 지닌 선의가 아니라, 그 단어가 제도와 결합될 때 과연 어떤 경로를 열어젖히는가 하는 점이다.최근 국회와 교육 정책 영역에서 논의되는 '독서유치원' 구상은 생애주기별 독서교육 로드맵, 이른바 '독서국가' 비전의 일환으로 제시되고 있다. 유아기를 문해력의 골든타임으로 설정하고, 유치원과 어린이집 단계부터 독서 중심의 환경을 강화하겠다는 발상이다. AI 시대에 대비하여 핵심 역량인 문해력을 강조한다는 취지는 이해할 수 있으나, 문제는 이 정책 언어가 유아교육의 발달적 특성과 충돌하며 발생하는 긴장감이다.'독서유치원'이라는 표현은 대하는 즉시 읽기를 요구하는 제도적 장치로 인식되기 쉽다. 정책 담당자들은 책을 활용한 놀이와 대화를 표방하지만, 그 이면에는 독서 활동을 기록하고 관리하려는 행정적 상상력이 필연적으로 뒤따른다. 이미 한국 교육 제도는 독서 활동을 기록과 통제의 대상으로 다뤄온 오랜 경험이 있다. 이러한 경로가 학령 전 단계로 확장될 때, 독서는 풍요로운 관계와 경험의 영역을 벗어나 '관리 가능한 성과'나 '사교육 시장'의 상품으로 전착될 위험을 안게 된다. 한 번 형성된 정책적 경로가 스스로를 반복하고 강화하는 경로의존성은 영유아 교육 정책에서도 예외 없이 작동하기 때문이다.유아기 문해력에 관한 연구들은 공통적으로 문자 교육 그 자체보다 언어 환경과 상호작용의 질을 강조한다. 미국의 National Early Literacy Panel(2008)은 알파벳 지식 등 초기 요소가 이후 성취를 예측한다고 보았으나, 이는 공식적인 문자 교수가 아닌 놀이와 상호작용을 통한 발달적 토대임을 전제한다.조기 문자 교육의 장기 효과 또한 불분명하다. Suggate(2012, 2013) 등의 연구에 따르면, 조기 읽기 시작 집단의 우위는 학년이 올라갈수록 사라지며, 오히려 늦게 시작한 집단이 독해와 읽기 태도에서 안정적인 양상을 보이기도 한다. 유치원 단계의 조기 읽기 요구는 놀이와 감각 활동이라는 핵심적 발달 시간을 잠식할 위험이 크며(Carlsson-Paige et al., 2015), 취약 계층을 위한 언어 개입조차 문자 기술이 아닌 구어 중심의 상호작용 강화에서 그 효과가 나타난다.결국 '독서유치원'과 같은 조기 읽기 정책이 AI 시대의 역량을 보장하거나 사교육 의존을 해소한다는 단정적 근거는 부족하다. 오히려 잘못 설계된 정책은 유아기 본연의 감각 경험을 축소하고, 새로운 학습 경쟁과 사교육 수요를 자극하는 부작용을 낳을 수도 있다.루돌프 슈타이너는 0~7세를 신체와 하위감각(촉각·생명·운동·균형감각)이 집중 형성되는 시기로 보았다. 이 시기 발달의 핵심은 인지적 성취가 아니라 자기 몸에 대한 안정감과 리듬의 형성이다. 슈타이너는 치아 교체기를 기점으로 신체 형성 에너지가 사고 활동으로 전환된다고 보았으며, 이 이전의 과도한 추상 학습은 발달의 균형을 해칠 수 있다고 경고했다.오늘날 아이들은 디지털 노출과 정적 생활로 인해 하위감각의 성장이 제한된 환경에 놓여 있다. 이러한 상황에서 독서를 앞당기는 것은 아이의 세계를 인지 채널로만 수축시킬 위험이 있다. 이에 근거해 발도르프 교육은 유아기 '글자 읽기'를 목표로 삼지 않는다. 대신 교사가 직접 들려주는 이야기, 노래, 신체 활동을 통해 언어를 몸으로 경험하게 한다.발도르프 교육에서 책은 '아직 오지 않은 것'이다. 글자는 감각과 신체가 충분히 조직된 이후에야 진정한 의미를 갖기 때문이다. 텍스트보다 말해진 이야기와 몸의 리듬을 우선시하는 이러한 선택은, 감각의 토대를 먼저 마련한 뒤 학령기에 문해력을 자연스럽게 도입하려는 발달적 판단에 따른 것이다.많은 부모들은 경험을 통해 알고 있다. 아이는 먼저 놀아야 하며, 책은 아이의 세계 전체가 될 수 없다는 사실을 말이다. 그러나 사회 전체가 조기 성취를 요구하고, 정책이 그 방향을 제도화할 때, 이러한 경험적 인식은 쉽게 불안으로 전환된다. 독서유치원은 그 불안을 제도적으로 포획할 가능성을 지닌다.정책이 '독서'를 국가적 자산으로 격상시키는 순간, 그것은 곧 관리와 평가의 언어로 번역된다. 기록, 지표, 프로그램, 인증으로 이어지는 경로는 이미 한국 교육 정책에서 반복되어 왔다. 교육청은 시범사업을 기획하고, 연구기관은 프로그램을 개발하며, 정책은 다시 제도화된다. 독서유치원 역시 이 경로를 벗어나기 어렵다. 문제는 독서유치원이 좋은가 나쁜가가 아니라, 독서가 유아교육의 전부처럼 재구성되는 순간 발생한다.독서유치원이 아이들에게 책을 가까이 두는 환경이라면 문제 될 이유는 없다. 그러나 그것이 조기 문해력의 제도화, 기록과 성과의 전면화로 이어질 때, 유아교육의 본질과 충돌한다. 실제로 유치원과 어린이집은 이미 놀이, 이야기, 노래, 감각 경험을 통해 문해력의 토대를 만들어 왔다. 우리나라의 개정 누리과정 역시 유아 단계에서 읽고 쓰는 기술을 요구하기보다, 의사소통 영역에서 책과 이야기에 대한 흥미와 상상, 표현을 강조하고 있다.지금 필요한 것은 더 많은 정책 이름이 아니라, 과잉을 덜어내는 교육적 절제다. 독서는 중요하지만, 아이의 세계 전체는 아니다. 아이는 몸으로 세상을 배우고, 관계 속에서 언어를 익히며, 놀이를 통해 의미를 만든다. 아이들에게 필요한 것은 활자 위를 달리는 눈동자가 아니라, 땅을 밟고 온몸의 감각을 깨워 세상과 소통하게 하는 경험이다.책은 그 세계 속에 자연스럽게 놓일 때 가장 힘을 가진다. 아이들이 텍스트를 읽기 전에, 먼저 세상을 읽을 수 있도록 돕는 것. 그것이 유아교육이 문해력 논쟁에 던질 수 있는 가장 성숙한 응답이다.