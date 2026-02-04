괴산장터 만세항쟁 참여 청주농고생 홍태식 그리고 홍명희

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 괴산출신의 청주농업고등학교 1학년 학생 홍태식(洪台植, 1900.4.28.~?, 대통령표창)은 1919년 3월 15일 진행된 괴산장터 만세항쟁에 참여해 경찰에 체포됐다.청주공립농업학교 1학년에 재학중에 3.1운동이 일어났다. 당시 그는 괴산에 있었다.괴산에서는 홍명희(洪命熹)가 1919년 3월 15일 서울에서 돌아와, 자신이 직접 경고문·격문 등을 작성하여 등사판을 이용하여 독립선언서 300매를 인쇄했다.3월 19일 읍내에서 홍명희의 주동으로 만세시위가 일어났다. 만세시위에 놀란 일경들은 시위 주동자 18명을 검거했다.체포된 홍태식은 학생이라는 점이 참작되어 곧 풀려났다.그후 홍태식은 중국 만주로 망명해 1925년 5월 17일 중국 하얼빈(哈爾濱)에 근거를 둔 고려공산청년회(高麗共産靑年會)에 가입해 독립운동을 이어갔다.이후 중국공산당에 가입해 활동하다 1932년 5월 7일 일제 경찰에 의해 검거됐다.1919년 3월 19일 충북 괴산군 괴산장터 만세운동에 참여한 홍태식의 가계도는 매우 흥미롭다.홍태식의 집안에는 친일과 독립항쟁이라는 공존하기 힘든 대립점이 고스란히 묻어있다.그는 부친은 대한제국 고위관료를 지낸 홍승목(洪承穆, 1837.~1925)이다.홍승목은 일제가 대한제국을 강제로 병합한 1910년 조선총독부 중추원 찬의 직에 올랐다. 1912년에는 일제로부터 한일병합기념장을 수여받았고, 1918년에는 종4위의 직에 오른다.종4위 직은 일제 귀족인 '남작'에 준하는 예우를 받는다.한마디로 홍승목은 거물급 친일반민족행위자인 셈이다.하지만 홍승목의 아들과 손자, 증손자의 삶은 전혀 결이 달랐다. 그의 후손들은 일제에 맞서 독립항쟁의 길을 걸었다.홍승목의 장남인 홍범식(洪範植, 1871.7.23.~1910.9.29.건국훈장 독립장)은 1910년 일제의 강제병합을 목격하고, 스스로 목을 매 자결했다.홍태식의 형 홍용식(洪用植, 1894.3.9.~1949.7.7. 건국훈장 애족장)은 홍태식과 함께 1919년 3월 19일 괴산장터 만세운동을 이끌다, 일경에 체포돼 1년6개월 옥고를 치렀다.홍범식의 장남이자 홍승목의 장손이 되는 홍명희(洪命憙. 1888.5.23.~1968.3.5.)는 소설 '임꺽정'의 저자로 널리 알려진 인물이다.홍태식은 홍명희의 작은 아버지가 되지만, 나이는 홍명희가 12살 더 많다.홍명희는 1913년 신규식·신채호 선생과 함께 독립운동 단체인 동제사(同濟社)에 가입해 활동한 것을 시작으로 독립운동에 투신했다.홍명희는 1919년 3월 19일, 작은 아버지인 홍용식과 홍태식, 동생 홍성희(洪性憙. 1894~?)와 함께 괴산장터 만세항쟁을 이끌었다.홍명희는 이 과정에서 일제에 의해 체포돼 징역 1년6개월의 옥고를 치렀다.그의 동생 홍성희도 괴산 만세항쟁과정에서 체포돼 징역 1년동안 감옥에 갇혔다.감옥에서 형기를 마치고 출소한 홍명희는 1927년 독립운동단체 신간회 부회장을 맡았다.홍승목은 친일의 길로 갔지만 그의 아들 3명의 독립항쟁의 길을 갔고, 2명은 옥고를 치르는 고초를 겪었다. 홍태식은 옥고를 치르지 않았지만, 두 차례나 독립항쟁 과정에서 일체에 체포됐다.여기에 손자 홍명희외 홍성희까지 옥고를 치렀다.홍승목의 증손자이자 홍명희의 아들 홍기문(洪起文. 1903.9.23.~1992.7.3.)도 신간회 경성지회 간사를 맡아 독립운동에 참여했다. 그는 1929년 광주학생항일운동이 발생한 뒤 일제 경찰에 체포됐다.친일반민족행위자 홍승목의 후손 3대는 독립항쟁 과정에서 옥고를 치르거나 일제 경찰에 체포돼 모진 고초를 겪었다.【참고 문헌】국사편찬위원회 삼일운동데이터베이스홍범식(洪範植, 1871.7.23.~1910.9.29.건국훈장 독립장) 공훈록홍용식(洪用植, 1894.3.9.~1949.7.7. 건국훈장 애족장) 공훈록홍용식(洪用植) 판결문(1919.4.17. 공주지법청주지청)홍명희((洪命熹, 1888~?)) 판결문(1919.4.17. 공주지법청주지청)홍태식 (洪台植, 1900.4.28.~?, 대통령표창) 공훈록동아일보 : 1932.7.7.매일신보 : 1919.3.24.