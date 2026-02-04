올 설명절 소포우편물 1232만개 예상... 3가지 당부합니다

큰사진보기 ▲설 연휴를 맞아 대전 동구 중부권광역우편물류센터(IMC) 직원들이 우편물의 안전한 배달을 위해 분류작업 등을 하며 분주히 움직이고 있다. ⓒ 우정사업본부 관련사진보기

올해 설 명절 연휴 전후인 오는 6일부터 20일까지 15일간 전국 우체국에 약 1232만 개의 소포우편물이 접수될 것으로 보인다. 이는 하루 평균 154만 개로, 지난해 설과 비슷한 수준이다.4일 과학기술정보통신부 우정사업본부에 따르면 이 기간을 '2026년 설 명절 우편물 특별소통기간'으로 정하고, 우편물의 안전하고 신속한 배달을 위해 비상근무체계에 돌입한다. 또 전국적으로 24개 집중국과 3개 물류센터를 최대로 운영한다는 계획이다.특히 우정사업본부는 설 명절 소포우편물이 안전하고 정시에 배송되기 위해서 이용자에게 세 가지 사항을 당부했다. ▲어패류·육류 등은 아이스팩 포장 ▲부직포·스티로폼·보자기 포장 물품은 종이상자 등으로 재포장 ▲우편번호·주소 등은 정확하게 쓰고 연락 가능한 전화번호 기재 등이다.우정사업본부는 이 기간에 종사자의 안전한 근로환경을 위해 한파와 폭설, 도로결빙 등 기상 상황에 따라 안전사고 예방에 나선다는 방침이다. 기상특보 발효 상황에 따라 업무정지 및 신속한 대피 등 직원 교육을 강화하고, 우편 기계·전기 시설 및 차량에 대해서는 안전 매뉴얼에 따라 특별소통 기간 전에 현장점검을 완료했다.곽병진 우정사업본부장 직무대리는 "설 명절 우편물을 국민에게 안전하게 배달할 수 있도록 최선을 다하겠다"면서 "일시적 물량 폭증 등으로 일부 우편물 배달이 지연될 수 있으므로 국민들의 협조와 양해를 부탁드린다"고 말했다.