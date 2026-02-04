정준호 의원, 광주·전남 통합 첫 대기업 이전 KT 제안

큰사진보기 ▲더불어민주당 정준호 의원(광주광역시 북갑). ⓒ 정준호 의원실 관련사진보기

더불어민주당 정준호 의원(광주광역시 북갑)은 4일 광주·전남 행정통합으로 출범하게 될 가칭 '전남광주특별시'에 "공공성과 국가 전략성을 동시에 갖춘 KT를 이전해야 한다"고 제안했다.정 의원은 이날 보도자료를 내고 "전남광주통합특별시는 대한민국의 인공지능(AI)·디지털·에너지 대전환을 이끌 초광역 거점"이라며 이같이 주장했다.KT는 민영화된 기업이지만 국가기간통신망 운영, 공공·재난 통신, 디지털 인프라 구축 등 사실상 준공공기관 역할을 하고 있다.자회사를 포함해 현재 서울 종로와 경기 성남 등 수도권에 약 7400명이 근무하고 있다.정 의원은 "전남광주통합특별시 출범을 앞두고 국가균형발전의 실질적 성과를 위해 수도권에 집중된 대기업의 지방 이전이 본격 추진돼야 한다"며 "KT 같은 기업이 앞장서 이전해야 국가균형발전 정책에 대한 신뢰가 생긴다"고 강조했다.특히 광주와 전남이 ▲국가 AI 집적단지 ▲AI 데이터센터 ▲재생에너지 기반의 안정적 전력 인프라 ▲초광역 행정통합을 통한 정책 실행력까지 갖춘 지역으로, KT의 핵심 미래사업(AI·클라우드·데이터센터·스마트시티·공공통신)과 구조적으로 가장 부합하는 입지라고 설명했다.정 의원은 "통신·데이터 산업은 수도권 집중이 필요 없는 산업으로 오히려 수도권 과밀은 인건비·부지·전력 비용 상승으로 기업 경쟁력을 약화시키고 있다"며 "광주·전남 이전은 기업에 부담을 주는 조치가 아니라 중장기적으로 기업 경쟁력을 높이는 전략적 선택"이라고 말했다.이어 "KT 이전은 단순한 본사 이전을 넘어, 협력 IT 기업과 스타트업, 연구기관의 연쇄 이전을 촉진해 전남광주통합특별시를 대한민국 AI·디지털 산업의 중심지로 도약시키는 마중물이 될 수 있다"고 했다.그러면서 "KT 이전은 지역을 위한 배려가 아니라 국가 미래를 위한 투자"라며 "전남광주통합특별시 출범과 함께 단계적이고 현실적인 이전 모델을 정부와 적극적으로 논의해 나가겠다"고 덧붙였다.