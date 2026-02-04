유은혜 "길 잃은 혁신교육 되돌리고, 사교육비 실질적 부담 낮추겠다"

큰사진보기 ▲유은혜 전 교육부 장관 출마 선언 기자회견. ⓒ 이민선 관련사진보기

큰사진보기 ▲유은혜 전 장관 출마 선언 뒤 지지자들과 기념 촬영. ⓒ 이민선 관련사진보기

유은혜 전 교육부 장관이 4일 경기도의회에서 기자회견을 열어 경기도 교육감 출마를 선언했다.유 전 장관의 출마 선언 자리에 지지자로 보이는 약 100명이 함께했다. 유 전 장관은 "윤석열 내란 정권과 임태희 교육감 4년, 혁신 교육의 산실이던 경기교육이 길을 잃었고, 학교는 숨 쉴 공간을 잃었다"며 "무너진 경기교육을 기본으로 되돌리고, 숨 쉬는 학교를 기본 교육 체계로 만들기 위해 출마 선언을 한다"라고 밝혔다.이어 유 전 장관은 "불평등을 재생산하는 구조가 아니라, 양극화를 완화하는 기본 인프라로 되돌리고 무상 교육이라는 이름 뒤에 남아 있는 연간 수조 단위 규모의 수익자 부담 구조를 점검하고, 경기도에서부터 사교육비의 실질적 부담을 낮추겠다"는 각오를 전했다.유 전 장관은 또한 교사의 가르칠 권리와 학생과 교사의 시민 될 권리를 강조했다.가르칠 권리와 관련해 그는 "교사 혼자 민원과 분쟁을 감당하지 않도록 하고, 갈등을 곧바로 사법화 하는 방식을 넘어 교육적 조정과 회복이 작동하는 교육청 책임의 교권 보호 체계를 구축하겠다"라고 강조했다.시민 될 권리와 관련해서는 "역사와 토론, 경제를 아우르는 민주시민교육은 선택이 아니라 기본"이라며 "AI 디지털 시대에 필요한 시민교육과 노동인권교육의 방향을 교육청이 책임지고 마련해겠다"라고 약속했다.이와 함께 유 전 장관은 "위험과 폭력이 없는 안전한 환경에서 좋은 삶을 상상하며 마음껏 배우는 교육 생태계를 조성해, 학생들이 꿈꿀 권리를 보장하겠다"라고 강조했다. 또한 "느린 학습자, 특수학교와 특성화고를 비롯해 모두의 관심이 필요한 학교와 학생들에 대한 특별한 지원 시스템을 갖추겠다"고 공약했다.유 전 장관은 경기 교육 현황에 대한 한 기자의 질문에 "윤석열 내란 정부, 또 현재 교육감 체제하에서 경기 교육은 혁신 교육의 역사와 가치가 부정 당했다"며 "이를 다시 돌리고(복원하고) 학교 민주주의 시스템을 구축하겠다"라고 답변했다.유 전 장관과 함께 안민석 전 더불어민주당 국회의원, 성기선 전 한국교육평가원장(가톨릭대 교수), 박효진 경기교육연대 상임대표 등이 경기도 교육감 진보 후보군으로 분류된다. 보수 진영에서는 임태희 현 경기교육감 역시 재선 도전 의지를 밝힌 상황이다.