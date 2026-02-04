조현, 루비오 만나 우라늄 농축·핵추진잠수함 이행 압박

큰사진보기 ▲조현 외교부장관과 마르코 루비오 미국 국무장관 겸 국가안보보좌관은 미국 동부시각으로 3일 워싱턴DC에서 회담을 열었다. ⓒ 외교부 제공 관련사진보기

한국과 미국의 외교장관은 미국에 대한 한국의 투자 이행을 위해 "긴밀한 협력을 계속"하기로 했다. 조현 외교부장관은 대미투자특별법 처리 등 국내 상황을 설명하는 한편, 우라늄 농축과 핵추진 잠수함 등 미국측의 합의 이행을 압박했다.조현 외교부장관과 마르코 루비오 미국 국무장관 겸 국가안보보좌관은 미국 동부시각으로 3일 워싱턴DC에서 회담을 열었다. 논의 주제는 한·미정상회담 공동설명자료 이행, 북한 문제, 지역 및 세계 정세 등이다.회담 뒤 국무부는 보도자료를 통해 "워싱턴과 경주에서 열린 트럼프 대통령과 이재명 대통령 간의 정상회담 정신을 바탕으로, 미래지향적 의제에 중심을 둔 한미 동맹 발전 방안을 논의했다"면서 "민간 원자력, 핵추진 잠수함, 조선업, 미국 핵심 산업 재건을 위한 한국의 투자확대에 대해 긴밀한 협력을 유지하기로 했다"고 밝혔다.한국 외교부가 낸 회담 보도자료는 조금 더 상세한데, 민간 원자력, 핵 추진 잠수함, 조선업 협력 등 안보 협력 부분과 대미 투자 이행 부분을 분리해 설명했다.외교부는 한국시각으로 4일 오전에 낸 보도자료에서 "조 장관은 공동설명자료 문안 타결 과정에서 루비오 장관의 기여를 상기하면서, 이제 이를 신속하고 내실 있게 이행해 나가자고 했다. 특히, 금년 중 구체 이정표에 따라 원자력, 핵추진잠수함, 조선 등 핵심 분야에서의 협력이 결실을 거둘 수 있도록 루비오 장관의 주도적 역할을 당부했다"면서 "이에 루비오 장관도 필요한 역할을 계속 해 나갈 것이라고 하면서, 특히 보다 조속히 실질적 논의가 이루어질 수 있도록 관련 부처를 독려해 나가겠다고 했다"고 밝혔다.대미 투자 이행에 대해서 외교부는 "조 장관은 또한 한·미 간 관세 합의와 대미 투자 이행을 위한 우리의 국내적 노력을 설명하고, 통상 당국 간의 원활한 소통과 협의가 이어질 수 있도록 외교 당국 차원에서도 계속 협력해 나가자고 했다"면서 "양 장관은 상황을 안정적으로 관리하면서 안보 분야 합의 사항의 충실한 이행을 통해 긍정적 기류와 모멘텀을 확산시켜 나가도록 노력해 나가기로 했다"고 밝혔다.조 장관이 대미투자특별법의 국회 처리 상황과 전망을 루비오 장관에게 설명했지만, 대미 투자와 관세는 외교부와 국무부의 관할이 아니므로, 양국 외교장관이 관련 소통 협력을 약속하는 선에서 논의를 마친 것으로 보인다.하지만 외교부와 국무부가 담당하는 안보 분야에서는 한국의 요구가 강했던 걸로 보인다. 공동설명자료에 있는 양국 정상 합의는 한국의 대미 투자만 있는 게 아니므로, 다른 합의들의 이행 상황도 살펴야 한다는 것이다. 조 장관은 우라늄 농축과 핵연료 재처리 등 원자력 협력, 핵추진 잠수함 도입 등의 합의 사항 이행에 미국 측이 적극 나서야 한다는 점, 미국 내 조선업 재건에 한국의 역할이 결정적이라는 점을 주지시킨 것으로 풀이된다.조 장관은 북한을 대화의 장으로 끌어내는 데에 한·미 공조가 필수적이고, 동북아 정세 안정에 한국의 역할이 크다는 점을 적극 설명하고 동의를 얻어낸 것으로 보인다.외교부는 보도자료에서 "양 장관은 또한, 북한 문제와 관련해서도 한미 간 긴밀한 소통과 공조를 이어나가기로 했다. 조 장관은 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아 나가기 위한 우리 정부의 노력을 설명하고, 한미가 함께 대북 대화 메시지를 지속적으로 발신하며 북한의 대화 복귀를 견인해 나가자고 했다"고 전했다.또 "아울러 조 장관은 굳건한 한미 동맹의 토대 위에서 연초 정상 방중과 방일 등 주변국과의 우호 협력 관계를 발전시켜 나가기 위한 우리의 노력을 설명했다"면서 "이에 루비오 장관은 역내 긴장을 완화하고 협력을 증진하기 위한 한국의 노력을 평가했다"고 밝혔다.