"경남-부산만 역주행? 부울경 행정통합 즉각 추진해야"

큰사진보기 ▲이흥석 더불어민주당 창원의창지역위원장, 4일 경남도청 앞 1인시위. ⓒ 류성국 관련사진보기

큰사진보기 ▲한영신 더불어민주당 당원, 4일 창원 거리 1인시위. ⓒ 류성국 관련사진보기

더불어민주당 창원의창지역위원회(위원장 이흥석)는 "경남-부산만 역주행? 부산울산경남 행정통합을 즉각 추진하라"라고 촉구했다.이흥석 위원장과 류성국‧한영신 등 당원들은 4일 아침 창원지역 곳곳에서 손팻말을 들고 1인시위를 벌이고, 입장문을 냈다. 박형준 부산시장과 박완수 경남도지사는 '2028년 행정통합'을 제시했다.민주당 창원의창지역위원회는 입장문을 통해"이미 대한민국은 '메가시티' 경쟁 시대에 돌입했다. 대구·경북은 특별법 제정을 통해 행정통합의 급물살을 타고 있으며, 광주·전남과 대전·세종·충청 또한 통합을 통해 특별법에 따른 막대한 국비 지원과 특별교부세 등 재정 인센티브를 확보하며 지역 소멸 위기 대응에 박차를 가하고 있다"라고 설명했다.이들은 "행정통합은 단순히 덩치를 키우는 것이 아니다. 통합시 산업·경제 부문의 국가 사무 이양과 더불어 지방교부세 상향 등 실질적인 재정 자립도를 높일 수 있는 절호의 기회다"라며 "그럼에도 불구하고 박완수 도정은 어떠한가? 부울경은 국가 산업의 심장이자 해양 물류의 핵심축이다. 실제로 부울경의 1인당 지역내총생산(GRDP)과 수출액 규모는 전국 상위권을 유지하며 대한민국 경제의 한 축을 담당하고 있다"라고 밝혔다.이어 "이러한 잠재력을 두고도 '2028년 이후'로 통합을 미루는 것은 명백한 '시간 끌기'이자 정치적 셈법에 따른 직무유기다. 통합 논의가 지연될수록 경남이 감내해야 할 기회비용은 천문학적이다. 인구 유출과 수도권 일극 체제에 대응할 마지막 골든타임을 도지사의 정치적 입지를 위해 허비하고 있는 셈이다"라고 덧붙였다.민주당 창원의창지역위는 "박완수 도지사는 근거 없는 2028년 지연안을 철회하고 즉각적인 행정통합 로드맵을 제시하라", "도민의 삶을 볼모로 잡는 정치적 계산을 멈추고, 행정통합을 통한 실질적 재정 확보 방안을 강구하라"라고 촉구했다.이들은 "시민들과 함께 끝까지 목소리를 높여 부울경 행정통합의 정당한 권리를 쟁취할 것"이라고 밝혔다.